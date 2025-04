Dónde comer pescaíto frito en Málaga: los mejores bares, chiringuitos y restaurantes

Pocos platos hay tan malagueños como el pescaíto frito. Ni tópicos ni exageraciones: hablamos de una seña de identidad gastronómica que, más que en los recetarios, habita en la memoria colectiva. Es religión, costumbre y casi patrimonio inmaterial de la provincia. Por eso, si te preguntas dónde comer pescaíto frito en Málaga, la respuesta no es una sola, sino un mapa lleno de barras con solera, chiringuitos de toda la vida y mesas donde la fritura manda.

Basta una bandeja con boquerones, calamares o salmonetes para evocar el picoteo entre amigos, cenas familiares, chiringuitos frente al mar o esa barra de siempre donde nunca falla el punto de sal ni la sonrisa del camarero.

Pero a pesar de parecer una receta humilde y sencilla, también es técnica, producto, temperatura y tiempos exactos. No vale todo. La fritura malagueña tiene sus reglas: ha de ser rápida, con harina justa y temperatura bien medida para que el pescado quede dorado por fuera y jugoso por dentro, sin gota de grasa. Se come al momento, bien caliente y si es en buena compañía, mejor. Nada de fritos recalentados ni aceites reutilizados hasta la saciedad: aquí el secreto está en lo simple, y en hacerlo bien.

Dónde comer el mejor pescaíto frito en Málaga: guía imprescindible

En Málaga, cualquier rincón con una freidora encendida puede presumir de tener su receta infalible. Pero hay lugares que destacan, que han sabido mantener la tradición o elevarla a niveles difíciles de igualar. Desde chiringuitos que miran al mar hasta bares de barrio que llevan décadas friendo como los ángeles. El pescaíto frito es universal, pero tiene su santuario en esta ciudad.

Boquerones, cazón en adobo, chipirones, salmonetes, rosada, calamares, puntillitas... El abanico es amplio, pero el espíritu es uno: respetar el producto, usar buena harina y freír con conocimiento. En cada casa hay una técnica, en cada bar una especialidad, y en cada plato, un poco de esa Málaga que se come sin artificios.

Desde GURMÉ Málaga hemos recorrido freidurías, chiringuitos y barras de toda la provincia para seleccionar algunos de los sitios donde el pescaíto frito brilla como debe. Con la brújula de nuestro editor y crítico Carlos Mateos, os proponemos lugares donde la tradición se respeta, el aceite se cuida y el resultado, crujiente y dorado, es digno de peregrinación. ¿El objetivo? Que sepas dónde ir cuando el cuerpo te pida pescaíto del bueno. Porque si hay algo que no falla en esta ciudad, es que una buena fritura siempre arregla el día.

Marisquería El Yerno

Pescaíto frito de Marisquería El Yerno en Málaga Marisquería El Yerno

Hay barras que no necesitan carta para enamorar. Solo producto, oficio y una vitrina que hable por sí sola. En pleno Mercado de Atarazanas, El Yerno es uno de esos templos del pescaíto frito en Málaga donde lo importante no se cuenta, se come. Desde hace años, Paco Murillo —«el Yerno»— mantiene viva la esencia de lo que debe ser una marisquería: frescura diaria, fritura impecable y trato cercano.

Aquí no hay giros de guion. La clientela repite porque sabe que lo que hay está bien hecho: boquerones limpios, calamares que crujen sin apelmazar, puntillitas de textura ligera, brochetas a la plancha que saben a mar... Y todo con esa elegancia del que no necesita adornos para destacar. El pescado llega fresco cada mañana, directo del puerto o del propio mercado, y eso se nota en cada bocado.

A la fritura, lo justo: harina, temperatura y mano firme. Blanca, seca y crujiente, como manda la tradición malagueña. En El Yerno no hay secretos, solo cocina de mercado bien entendida.

Dónde comer pescaíto frito en Málaga Marisquería El Yerno Dirección: C. Sagasta, Distrito Centro, 29005 Málaga

Teléfono: 628 86 54 78

Hermanos Alba

Boquerones fritos de Hermanos Alba en Málaga Hermanos alba

Hablar de pescaíto frito en Málaga y no mencionar a Hermanos Alba sería quedarse a medias. Este restaurante familiar, fundado en 1978, es uno de los grandes referentes de cocina marinera en la ciudad, conocido por su fidelidad al producto fresco y su impecable técnica de fritura malagueña.

Aquí, el saber hacer se palpa en cada detalle: un dominio absoluto de la temperatura del aceite, conocimiento sobre cada tipo de pescado y una materia prima de calidad traída directamente desde la lonja de la Caleta de Vélez. La fritura se ejecuta con buen aceite, lo que permite piezas doradas, secas y crujientes, sin rastro de grasa. Entre las raciones más demandadas están los boquerones, los calamaritos, la jibia, los chopitos o los salmonetes.

Pero este templo del buen comer no vive solo de su excelente fritura. En su carta también brillan platos como el gazpachuelo tradicional, la sopa Viña AB, pescados a la papillote o una ensaladilla rusa que muchos consideran de las mejores de Málaga.

Con casi medio siglo de trayectoria y una clientela fiel que abarca generaciones, Hermanos Alba sigue siendo uno de los mejores sitios para comer pescaíto frito en Málaga

Dónde comer pescaíto frito en Málaga Hermanos Alba Dirección: Av. Salvador Allende, 15, Málaga-Este, 29017 Málaga

Teléfono: 951 33 18 03

Marisquería El Cateo

Salmonetes fritos de Marisquería El Cateto Marisquería el Cateto

Con más de tres décadas de trayectoria a sus espaldas, Marisquería El Cateto se ha consolidado como uno de los grandes referentes del pescado y marisco fresco en Málaga. Ubicado en el corazón de Ciudad Jardín, este establecimiento de ambiente cercano y trato hospitalario es una apuesta segura para quienes buscan una experiencia auténtica de cocina malagueña.

Las piezas llegan directamente desde lonjas de confianza como las de Adra, Motril, Almería o la Caleta de Vélez, lo que garantiza una calidad indiscutible. Su carta está plagada de tesoros marineros como gambas de Garrucha a la plancha, quisquillas de Motril, cañaíllas, coquinas o bolos, preparados con sencillez y respeto por la materia prima. Por supuesto, también se suma una excelente selección el pescaíto frito.

Si te preguntas dónde comer pescaíto frito en Málaga con garantía de frescura y autenticidad, este rincón de Ciudad Jardín es una parada obligada.

Dónde comer pescaíto frito en Málaga Marisquería El Cateto Dirección: C. Pedro de Lobo, 3, Cdad. Jardín, 29014 Málaga

Teléfono: 651 49 53 73

Refectorium Malagueta

Puntillitas fritas de el Refectorium en Málaga Refectorium

A escasos metros de la playa de La Malagueta, el restaurante Refectorium es uno de esos clásicos imprescindibles cuando se habla de cocina malagueña con raíces. Gestionado por la familia Ramírez desde hace más de cuatro décadas, este establecimiento se ha convertido en sinónimo de producto fresco, cocina cuidada y sabor del Mediterráneo.

Su propuesta es sencilla, pero efectiva: cocina tradicional malagueña donde el pescado y el marisco marcan la pauta. Especial mención merece sus pescados fritos, una de las frituras malagueñas más apreciadas de la ciudad, que incluye salmonetes, calamares, rosada, boquerones, entre otros productos, cocinados con ese punto crujiente y ligero que define a la perfección el buen pescaíto frito de Málaga.

Además de la fritura, la carta del Refectorium brilla también con mariscos como gambas, cigalas y conchas finas, así como guisos caseros y revueltos que completan la experiencia.

Dónde comer pescaíto frito en Málaga Refectorium Malagueta Dirección: C. Cervantes, 8, Málaga-Este, 29016 Málaga

Teléfono: 952 21 89 90

La Cantina

Pescaíto frito variado de Marisquería La Cantina en Málaga Marisquería La Cantina

Considerada entre las mejores marisquerías de Málaga, La Cantina es un establecimiento que honra como pocos el producto del mar. Aquí el pescado y el marisco son los verdaderos protagonistas de una carta que cambia cada día según lo que dicten las lonjas, garantizando frescura y calidad en cada plato.

Su propuesta incluye desde langostinos de Sanlúcar, cigalas y carabineros hasta ostras y percebes. Pero además de marisco de primera, en La Cantina se rinde culto a la fritura malagueña.

El espacio se reparte entre su salón interior, la barra —ideal para un tapeo más informal— y una terraza perfecta para los días de buen tiempo. Uno de sus grandes atractivos es la cocina vista, separada por una gran cristalera que permite al comensal observar el trabajo de los cocineros y la manipulación del producto fresco en tiempo real.

Los mejores sitios de pescaíto frito en Málaga Marisquería La Cantina Dirección: Calle Rosario Gil Montes, 2av, Av. de Carlos Haya, 21, 29010 Málaga

Teléfono: 952 61 09 29

Salvador y Lucas

Boquerones fritos de Salvador y Lucas en Málaga Salvador y Lucas

En el mercado de la barriada marinera de El Palo, donde la tradición pesquera sigue viva en cada esquina, se encuentra uno de esos templos del sabor local: Marisquería y freiduría Salvador y Lucas —ubicada en los puestos 34 y 35 del mercado— es uno de los lugares más recomendables para quienes buscan comer pescaíto frito en Málaga con la garantía de frescura y autenticidad.

El expositor repleto de pescados y mariscos frescos da la bienvenida: almejas, boquerones, calamarcitos, gambas, conchas finas… Todo producto de lonja, seleccionado a diario y listo para comer fresco o ser frito al estilo malagueño. Y si lo prefieres, puedes optar por su servicio de cocedero, ideal para llevar marisco preparado directamente a casa.

Los mejores restaurantes de pescaíto frito en Málaga Marisquería Freiduría Salvador y Lucas Dirección: Av. Salvador Allende, 29, Málaga-Este, 29017 Málaga

Teléfono: 651 86 18 78

Noray II

Fritura malagueña variada de Marisquería Noray II en Málaga Noray II

Hablar de comer pescaíto frito en Málaga con autenticidad es hablar de clásicos como Noray II, una marisquería del barrio del Soho que lleva más de dos décadas consolidando su nombre entre locales y visitantes. En la calle Pinzón número 10, este establecimiento familiar es una referencia cuando se trata de marisco fresco y frituras bien hechas.

Al frente del negocio están Miguel y Paco Robles, tercera generación de marisqueros, que han mantenido viva la tradición con producto de calidad traído de lonjas como las de Fuengirola, Estepona, Marbella o Motril. Aquí, la cocina no tiene secretos: fritura malagueña ejecutada con sencillez y respeto al producto.

El local cuenta con un pequeño salón interior y una barra en la que se vive el ambiente del tapeo más auténtico, con una clientela fiel que sabe que este es uno de los mejores sitios para comer marisco y pescaíto en el centro de Málaga.

Dónde comer el mejor pescaíto frito de Málaga Marisquería Noray II Dirección: C. Pinzón, 10, Distrito Centro, 29001 Málaga

Teléfono: 952 06 02 19

Chiringuito María

Pulpo frito de Chiringuito María en Málaga Chiringuito María

Otro sitio que no podía faltar en nuestra guía de recomendamos para comer pescaíto frito en Málaga —y encima, frente al mar— es el Chiringuito María. Situado en primera línea de playa, este establecimiento con décadas de historia se ha ganado el respeto de sus comensales gracias a su cocina honesta y su excelente producto. Aquí, el pescaíto frito se sirve como manda la tradición: recién hecho, doradito, bien escurrido y con ese toque crujiente que lo convierte en uno de los mejores.

Juan Manzano está al frente de un negocio que, pese a haber renovado sus instalaciones hace algunos años, mantiene intacto su carácter familiar y cercano. Los espetos de sardinas son ya un emblema del lugar —de los preferidos del equipo de GURMÉ Málaga—, pero la carta va mucho más allá. Mariscos frescos, paellas, arroz caldoso con bogavante o clásicos de la cocina castellana como los guisos de cuchara, el cochinillo o el lechazo asado completan una oferta tan variada como auténtica.

Los mejores sitios de pescaíto frito en Málaga Chiringuito María Dirección: C/ Pacífico, 51, Carretera de Cádiz, 29004 Málaga

Teléfono: 952 24 56 81

Marisquería La Luz

Fritura malagueña en Marisquería La Luz en Málaga Marisquería La Luz

Sencilla, cercana y con una clientela fiel que cruza la ciudad solo para sentarse a su mesa. Así es Marisquería La Luz, un local de barrio con alma marinera donde el pescado y el marisco fresco mandan en la carta, y la fritura malagueña brilla con luz propia. Su propuesta se basa en el producto del día, tratado con respeto, conocimiento y técnica impecable.

En la plancha desfilan chopitos, huevas, calamaritos y ventresca de atún, mientras que en la fritura se alcanzan cotas notables gracias a un rebozado fino, crujiente y nada graso. Boquerones, calamares, salmonetitos, pulpo o adobo salen de cocina con ese equilibrio perfecto que convierte a este sitio en una de las mejores opciones para comer pescaíto frito en Málaga.

Pero no solo de fritura vive La Luz. En su carta también destacan las urtas, lubinas, doradas o pargos de buen tamaño, cocinados al horno, a la sal o a la espalda

Restaurantes de pescaíto frito en Málaga Marisquería La Luz Dirección: Av. de Isaac Peral, 11, Carretera de Cádiz, 29004 Málaga

Teléfono: 952 24 51 49

Marisquería Playa

Gambas fritas de Marisquería Playa en Málaga Marisquería Playa

Situada en el número 28 de la calle Emilio Prados, en pleno corazón de la barriada de Las Delicias, Marisquería Playa es uno de esos pequeños locales de barrio que atesoran grandes verdades culinarias. Al frente, Juan de Dios y Catalina mantienen con mimo un negocio que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un secreto cada vez menos guardado entre los amantes del buen marisco y el mejor pescaíto frito de Málaga.

La carta varía según lo que llega del mercado, aunque no faltan los clásicos que siempre vuelven: carabineros, conchas finas, gambas cocidas o una jibia frita presentada entera en mesa que es ya marca de la casa. Además, es habitual encontrar piezas enteras de pescado como el rape o el pez limón, cocinados con técnica y precisión, sin más aderezo que el necesario para resaltar su sabor natural.

La atención es otro de los pilares que explican el éxito de este local. Todo ello, a precios que resultan difíciles de igualar, y que posicionan a esta marisquería como una de las opciones más competitivas para comer pescaíto frito en Málaga sin que el bolsillo sufra. Eso sí: reservar con antelación no es un capricho, es una necesidad.

Dónde comer pescaíto frito en Málaga Marisquería playa Dirección: C. Emilio Prados, 28, Carretera de Cádiz, 29003 Málaga

Teléfono: 685 01 12 55