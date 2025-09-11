La Grillaera regresa a Teatinos con sus contundentes hamburguesas y sus shows de locura

Si hablamos de restaurantes gamberros en Málaga, La Grillaera se lleva la medalla. Tras unos meses de reforma en la cocina, el local de Teatinos ha vuelto a abrir sus puertas con el mismo espíritu irreverente de siempre y con novedades en su formato. Música, bailes, bromas, fiestas temáticas y un equipo que convierte cada cena en un show forman parte del ADN de un proyecto que nació en 2021 y que, tras pasar por baches como un robo o ajustes de concepto, ahora encara una nueva etapa más enfocada en la tarde-noche.

Desde este septiembre, La Grillaera abre de seis de la tarde a medianoche, lo que les ha permitido sumar el público de meriendas. Para esa franja horaria han incorporado tortitas, gofres, batidos, zumos y cafés, además de mantener su carta nocturna. A eso se añade una programación semanal con eventos que cambian cada pocos días: bingo, concursos de ajedrez, tardes de rol, fiestas cosplay o noches temáticas como la «Teatinos Party», donde los vecinos del barrio disfrutan de promociones especiales.

Qué se puede comer en La Grillaera

Las hamburguesas son las auténticas reinas de la casa. Se pueden personalizar eligiendo el tipo y el número de carnes —smash, pollo, maduradas o combinadas—, con opciones ya consolidadas como estas.

La Grillaera Teatinos Hamburguesas que se pueden pedir Tom C. con cheddar, bacon crujiente, cebolla crispy y salsa BBQ.

Ozzy O. con pepinillo y bacon, una de las clásicas de la casa.

Nicolás C. con queso de cabra, cebolla caramelizada y champiñones.

Dennis R. con guacamole, pico de gallo y salsa chipotle.

Homer S. coronada con huevo a la plancha para romper en mesa.

Big Lindsay. con pollo crispy, doble cheddar y salsa gromenaüer.

Aparte de sus burgers, el apartado de entrantes y platos para compartir también destaca en una carta cargada de opciones contundentes.

La Grillaera Teatinos Otros platos de su carta Las famosas Papi Grill y Papi Pig, patatas con quesos fundidos, bacon o pulled pork.

Nachos GR, con carne, frijoles, jalapeños y guacamole.

Palazo de alitas, fritas en freidora PRO-MAX con salsa barbacoa.

Andresinhas, croquetas de costillar deshuesado con cheddar.

Jalape Mix, variado de jalapeños rellenos de quesos.

Para quienes quieran cambiar de tercio, hay también ensaladas como la Miami, carnes como el abanico ibérico o el costillar ahumado a la parrilla, además de postres pensados para compartir.

Una fórmula de tarde y noche

La Grillaera organiza sus cenas en tres turnos de reservas (19.30, 21.00 y 22.30 horas), y mantiene su esencia de espectáculo en directo: animación, música, baile y bromas con el público. De hecho, su lema sigue siendo el mismo: aquí se viene a comer, pero también a perder la cordura.

Con su regreso, Teatinos recupera uno de sus locales más desenfadados, un lugar donde cenar en Málaga significa tanto hamburguesas gigantes como una experiencia que mezcla comida, diversión y show.