Las golondrinas: el restaurante de Málaga que se esconde en una casa

A primera vista, nada hace pensar que tras la fachada discreta de la avenida Santiago Ramón y Cajal se esconda un restaurante, parece una vivienda más del barrio. Pero basta cruzar la puerta para entender que aquí el tiempo transcurre de otra forma.

Las Golondrinas abrió sus puertas en 2013, aunque sus raíces se hunden mucho más atrás, en la historia de su fundador, Urbano Castillo García, y su familia. Tras una vida dedicada a otros oficios, decidió cumplir un sueño antiguo: levantar un restaurante donde cocinar sin prisas y servir como antes, con mantel, brasas y sobremesas largas.

Hoy, esa visión se mantiene intacta. El local —con varios salones decorados con vírgenes, ángeles y fotografías antiguas— conserva el aire cálido de una casa familiar. En cada estancia hay una sensación de recogimiento y de hogar. No es un restaurante para pasar de largo, sino uno de esos lugares donde apetece quedarse a charlar mientras se apaga la parrilla.

El interior de Las Golondrinas., en Málaga gurmé

Siete mesas y una Virgen

Nada más entrar, una imagen mariana a tamaño real recibe al comensal, marcando el carácter profundamente malagueño del espacio. Este detalle no es anecdótico: Las Golondrinas se ha convertido también en un punto de encuentro para cofrades, vecinos y familias que buscan comer bien sin cruzar el centro.

El restaurante cuenta con varios salones y una terraza interior, un pequeño oasis con dos grandes árboles que dan sombra y aroma de jazmín. Allí las sobremesas se alargan entre cafés, infusiones o algún postre casero.

Con menos de una decena de mesas, el servicio es cercano y atento, lo justo para sentirse en casa sin renunciar al mimo propio de los buenos restaurantes.

Algunos platos de Las Golondrinas Gurmé

Una carta al margen del tiempo

La cocina de Las Golondrinas tiene algo de refugio: solo producto, brasas y guisos a fuego lento.

Entre los entrantes, destacan el queso curado de oveja, el mixto de chorizo, morcilla y criollo a la brasa, las setas empanadas o el chorizo al vino de Sanlúcar.

Las ensaladas —de corte clásico— refrescan la mesa: la mixta, la César o la ensalada Las Golondrinas, con brotes, aguacate, huevo de codorniz y presa ibérica, son algunas de las más pedidas.

Los revueltos y huevos rotos son otro de sus pilares, especialmente el de habitas baby con jamón o el de espárragos, ajetes y gambas, que resumen a la perfección ese espíritu de cocina casera con producto fresco.

Platos de la carta de Las Golondrinas Gurmé

Las brasas, el corazón del local

Pero si hay un apartado que define la identidad de la casa, es el de las carnes a la parrilla.

Entre las más demandadas figuran el entrecot de ternera gallega, el chuletón madurado de 600 gramos, la presa ibérica, el solomillo de buey o las chuletillas de cordero lechal. También preparan hamburguesas gourmet y cortes más informales, pensados para compartir.

Presa ibérica con patatas Gurmé

En el terreno de las carnes en salsa, la carta se vuelve más andaluza: carrillada en salsa Golondrinas, rabo de toro, solomillo a la naranja o a la pimienta, pollo al curry o albóndigas en salsa de almendras. Platos que suenan a domingo, con esa mezcla de aroma y nostalgia que solo da la cocina de casa.

Brownie de chocolate, uno de los postres caseros que pueden disfrutarse en Las Golondrinas gurmé

Un guiño al mar y al dulce

Aunque la parrilla es la gran protagonista, también hay sitio para los pescados. El salmón al champagne o el bacalao confitado con salsa de tomate aportan un toque de frescura y equilibrio al conjunto.

El final de la comida se reserva para los postres caseros: flan de huevo, brownie, tarta de queso, panqueque con dulce de leche o tarta de chocolate blanco con base de galleta oreo.

La virgen que te da la bienvenida al entrar en el local gurmé

Comer entre ángeles y brasas

El encanto de Las Golondrinas no está solo en su cocina, sino también en su atmósfera. Las paredes repletas de imágenes, la luz cálida y el olor de la parrilla crean un ambiente que remite a la Málaga de siempre.

Más que un restaurante, es una casa de comidas contemporánea donde el alma familiar se percibe en cada detalle.

En un momento en que muchos locales compiten por reinventarse, Las Golondrinas apuesta por cocinar como antes, servir sin prisa y recordar que el secreto de una buena mesa no está en la sorpresa, sino en el cariño con que se hace todo.