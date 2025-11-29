Suscribete a
Fran Rascado (Alaparte): «Hay recetas que se están perdiendo y eso no lo podemos permitir y tenemos que luchar por ellas»

Al frente de Alaparte, el chef malagueño encarna a una nueva generación que toma la tradición como punto de partida para empujar la cocina hacia lugares propios y reconocibles. En esta entrevista comparte las direcciones que marcan su mapa personal para comer y disfrutar en la provincia

Alaparte: cocina marenga en el Centro de Málaga

Fran Rascado, cocinero y propietario de Alaparte, en Málaga
Fran Rascado, cocinero y propietario de Alaparte, en Málaga

Cristina Torres

Málaga

Fran Rascado (Málaga, 1988) lleva toda una vida entre guisos y fogones. Uno de sus abuelos fue panadero y la cocina forma parte de su historia familiar desde siempre. «Tanto por parte materna y paterna, tengo familiares vinculados a la gastronomía», nos cuenta.

« ... Mi otro abuelo fue marengo, y de ahí también viene esa conexión con el mar que tanto me marca». Con apenas 15 años ya hacía sus primeros pinitos en cocina encarrilando el sueño de seguir el camino que había visto de cerca desde niño.

