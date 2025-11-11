Suscribete a
La gala es en la costa del sol

Málaga recibe a la Guía Michelin para debatir sobre el problema de la gestión: «Cuatro de cada seis restaurantes no duran más de cinco años»

La falta de una base empresarial provoca que «cuatro de cada seis restaurantes» cierren antes de cinco años, según alertan los directores de las principales escuelas en un debate de la Guía Michelin en Málaga

Málaga se prepara la gala Michelin: Estos son los chefs que cocinarán en la gran velada gastronómica

Representantes institucionales y ponentes del Debate de la Gala Michelin Alejandro Trujillo
Málaga

La gastronomía española, referente mundial en técnica y creatividad, ha suspendido su asignatura pendiente: la gestión. Esta es la conclusión unánime alcanzada este martes 11 de noviembre en el Auditorio del museo Picasso de Málaga, durante el debate de la gala ... de la Guía Michelin España 2026, que se celebrará en la ciudad el próximo 25 de noviembre.

