Emilio Mérida: la carnicería que revoluciona Málaga con sus carnes de lujo

En la zona de Fuente Olletas, al norte del centro histórico de Málaga, se encuentra un establecimiento que ha logrado posicionarse como un referente en la ciudad, a pesar de ser una carnicería de barrio. La carnicería Emilio Mérida ha irrumpido con fuerza en el panorama gastronómico malagueño, no solo por ofrecer productos de excelente calidad, sino por su apuesta innovadora al introducir carnes de lujo en un sector tradicionalmente más accesible y cotidiano. En esta entrevista, el propio Emilio nos cuenta la historia detrás de su negocio, su visión del futuro y cómo una carnicería que comenzó con humildes inicios se ha convertido en un verdadero «paraíso de disfrutones».

Comienzos humildes y una gran apuesta

Emilio Mérida comenzó su andadura en el mundo de la carne con tan solo 17 años. «No quería estudiar y mi padre, que era representante de Famadesa, me consiguió mi primer empleo en una carnicería», recuerda. Ese primer paso fue el inicio de una carrera que, aunque comenzó con la sencillez de una tienda de barrio, hoy en día se ha transformado en un negocio con proyección, que no solo vende carne de la más alta calidad, sino que ha logrado ser un referente en la venta de carnes selectas.

Antes de emprender su propio negocio, Emilio pasó por diversos puestos de carnicero en otros establecimientos, lo que le permitió ganar experiencia y forjarse un criterio propio. Fue en 2020 cuando decidió dar el salto y abrir su propia carnicería. La elección del local fue un tema principalmente económico, pero hoy día se siente muy orgulloso de su decisión. «Quería montar mi tienda en Teatinos, pero no podía permitírmelo, así que opté por Fuente Olletas. Y la verdad es que no me arrepiento, el barrio me ha acogido fenomenal», afirma con gratitud.

Francis silva

La idea de las carnes de lujo: arriesgar para brillar

En su local se pueden encontrar desde los cortes más tradicionales de carne de pollo o cerdo, hasta piezas tan exclusivas como las de Kobe o wagyu. La idea de ofrecer carnes de lujo en un negocio tradicional de barrio surgió de una manera orgánica: «A todos nos gusta comer bien, y a veces te puedes permitir algo más caro, y otras veces no. Yo creo que es bueno arriesgar y ofrecer algo diferente», explica Emilio.

De hecho, en su carnicería, no es raro encontrar a los malagueños comprando el mejor wagyu del mercado. «El año pasado vendí 60 kilos de wagyu en Navidad», comenta orgulloso. Además, en sus vitrinas no faltan otras piezas exclusivas como buey certificado, ternera de Los Pedroches, cerdo de bellota, vaca rubia gallega o incluso productos ecológicos y de corral, siempre con un enfoque en la calidad y el respeto por el producto.

Una de las apuestas más recientes de Emilio ha sido ofrecer carnes de Kobe, un producto que próximamente estará disponible solo en su carnicería en Málaga, convirtiéndose así en un referente en la ciudad. «Vamos a ser la única carnicería de Málaga en tenerlo», comenta emocionado, demostrando la pasión y el empeño que pone en cada una de sus decisiones comerciales.

Francis silva

El secreto del éxito: adaptarse a las tendencias sin perder la esencia

Uno de los factores que más destaca Emilio es su capacidad para adaptarse a las tendencias actuales, sin perder la esencia de lo que debe ser una carnicería. A lo largo de estos años, la tienda ha evolucionado, y Emilio ha sabido introducir en su negocio productos que no solo le diferencian, sino que también generan una gran demanda. «Nosotros vendemos carne a toda España, desde los cortes más económicos hasta los más caros del mundo. Eso nos permite tener un público muy diverso, desde los 'disfrutones' que buscan productos exclusivos, hasta los que vienen por las piezas de toda la vida«, explica. «Además, compramos el animal entero y aprovechamos todo, desde los cortes más nobles hasta los que utilizamos para hacer las hamburguesas»,

Entre esos productos innovadores, son precisamente las hamburguesas un triunfo rotundo en esta carnicería. Con variedades como las hamburguesas rellenas de Lotus, de foie y pera confitada, o las que prepara ahora para Navidad, de turrón y almendras, Emilio ha logrado diferenciar su carnicería y atraer a una clientela más joven y arriesgada. «Quien las prueba, repite», asegura con orgullo. Además, las hamburguesas han sido todo un éxito en el sector de la restauración, siendo utilizadas por varios restaurantes locales de renombre.

El poder de las redes sociales

Uno de los pilares fundamentales de la expansión de la carnicería Emilio Mérida ha sido el uso de las redes sociales. A través de ellas, Emilio ha conseguido fidelizar a sus clientes y atraer a nuevos, incluso más allá de los límites de la provincia. «La gente de Marbella, Almería o incluso fuera de Málaga viene a nuestra tienda. Las redes nos han permitido conectar con todos esos 'disfrutones' que buscan lo mejor», explica. Los vídeos que graba, mostrando el proceso de despiece y la calidad de las carnes que ofrece, han conseguido una gran repercusión en plataformas como Instagram y TikTok, aumentando la visibilidad de su negocio.

«Ahora viene gente de Puerto Banús, gente que ni siquiera conocía el barrio de Fuente Olletas, pero se ha enganchado a nuestros productos", añade Emilio. Este fenómeno de expansión ha convertido su tienda en un lugar de culto para los amantes de la buena carne, desde chefs de restaurantes exclusivos hasta los clientes más fieles de la zona.

Francis silva

Una carnicería para todos: lujo y tradición a partes iguales

Lo que comenzó como una apuesta por la calidad y la diferenciación, ha crecido hasta convertirse en un negocio que vende a toda España y que tiene en su local un verdadero referente de la alta gastronomía. «Nuestro lema es 'Disfrutones', porque lo que queremos es que nuestros clientes disfruten de lo que venden. Para mí, lo más importante es la calidad y el cariño que le ponemos a todo lo que hacemos«, afirma Emilio con sinceridad.

Aparte de su oferta de carnes selectas, la tienda también se distingue por ofrecer otros productos de lujo, como caviar de Riofrío, champán, ibéricos 5 Jotas y una selección de vinos premium. Además, Emilio ha creado packs de regalo personalizados para diferentes ocasiones, permitiendo que sus clientes disfruten de una experiencia gastronómica completa.

En cuanto a sus planes de futuro, Emilio no se queda quieto. «Sí, claro, tengo planes de ampliar. Pero lo quiero hacer poco a poco, siempre manteniendo la calidad y el servicio que me han hecho llegar hasta aquí«, concluye. La ambición de Emilio Mérida es clara: seguir creciendo sin perder la esencia que ha convertido su carnicería en un referente.

En la carnicería Emilio Mérida, no solo se venden carnes; se vende una experiencia. Y es que, como bien dice Emilio, «a todo el mundo le gusta comer bien».