El chiringuito de Estepona que tiene uno de los mejores pescados fritos de Málaga

La Escollera, en puerto de pescadores de Estepona, es un chiringuito emblemático de la Costa del Sol para disfrutar del pescado fresco

Hablar de pescaíto frito en la Costa del Sol es hablar de tradición, de lonja y de bares familiares que llevan décadas manteniendo el recetario marinero. Entre ellos, uno de los nombres imprescindibles es La Escollera, en Estepona, un restaurante que acaba de repetir como favorito del público en el II Concurso de Fritura Malagueña organizado por la Academia Gastronómica de Málaga.

Este establecimiento, con más de ochenta años de historia, se ha consolidado como uno de los grandes templos del pescado fresco en la provincia. Su propuesta no se entiende sin la cercanía de la lonja esteponera, de donde cada día llega la materia prima que acaba en sus mesas.

Un negocio familiar con más de ocho décadas de historia

Fundado hace más de 80 años y gestionado hoy por la familia Valero, La Escollera se ha convertido en una auténtica institución gastronómica en la ciudad. Al frente está José María Valero, que insiste en mantener la esencia: ofrecer al cliente pescados y mariscos recién llegados del puerto pesquero.

Su carta recorre desde gambas blancas, cigalas y conchas finas hasta pescados a la espalda como la urta, el voraz o el rodaballo, preparados con sencillez y respetando siempre el sabor del mar. Entre las tapas más demandadas por su clientela fiel está la ensalada de pulpo, convertida en un clásico de la casa.

Fritura variada de La Escollera GURMÉ

La fritura malagueña, un arte en Estepona

La Escollera ha vuelto a destacar este año en el II certamen «Fritos con Arte», donde ha sido reconocida como favorita del público en la categoría de Mejor Fritura Malagueña. Este concurso, que reúne a bares y restaurantes de toda la provincia, busca reivindicar la autenticidad de la fritura bien hecha: con aceite limpio, temperatura justa y producto de calidad.

La fritura aquí se entiende como una técnica en sí misma: boquerones, salmonetes, puntillitas o adobo que salen de la cocina en su punto exacto, crujientes por fuera y jugosos por dentro. Una ejecución que confirma que el restaurante sigue siendo uno de los grandes referentes en esta especialidad.

Fachada del chiringuito La Escollera GURMÉ

Dirección y reservas

El restaurante La Escollera se encuentra en el Puerto Pesquero de Estepona (calle Puerto Pesquero, 10) y cuenta con salón interior y terraza. Es recomendable reservar con antelación (952 806 354), ya que tanto vecinos como visitantes lo tienen en su lista de paradas imprescindibles para comer pescado y marisco en la Costa del Sol.