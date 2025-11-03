Benalmádena celebra su 'Ruta de la Tapa de Cine': tapas de autor a tres euros y más de 30 bares participantes

Benalmádena vuelve a sacar su alfombra roja para celebrar una de sus citas más esperadas del año: la 'Ruta de la Tapa de Cine', que cumple su novena edición consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más originales de la Costa del Sol.

Durante ... diez días, 31 locales de Arroyo de la Miel, Benalmádena Pueblo y Benalmádena Costa servirán tapas de autor con bebida incluida por solo tres euros, en una edición que combina gastronomía, cultura y ocio a partes iguales.

La iniciativa, impulsada por el Área de Comercio del Ayuntamiento de Benalmádena, busca dinamizar la economía local y dar visibilidad al trabajo de los bares y restaurantes del municipio en temporada baja. Y lo hace con un formato que cada año gana adeptos: una propuesta culinaria asequible, un ambiente festivo y un punto de diversión con guiños al mundo del cine.

Imagen del la tapa ganadora de la edición anterior gurmé

Tapas de autor, música en directo y sorteos

Los establecimientos participantes se han volcado en esta edición, elaborando platos creativos con sello propio, muchos de ellos inspirados en películas o personajes de la gran pantalla.

Durante toda la semana, la experiencia se completará con música en directo, animaciones y actuaciones, entre ellas la de un saxofonista que interpretará algunas de las bandas sonoras más icónicas del séptimo arte.

Además de degustar tapas, los visitantes podrán participar en el sorteo de un fin de semana en un apartamento en Benalmádena. Para ello solo deberán recorrer los tres núcleos del municipio —Pueblo, Arroyo y Costa— y sellar su «tapaporte» en al menos cinco locales de cada zona.

El certamen también premiará el talento culinario: las tapas más valoradas por su creatividad, sabor y presentación recibirán galardones de 400, 250 y 100 euros.

Imagen de archivo gurmé

Un evento que llena las calles de vida

La 'Ruta de la Tapa de Cine' no es solo una excusa para comer bien. Es también una manera de descubrir Benalmádena desde otra mirada, recorriendo sus bares, terrazas y rincones con el ambiente festivo que caracteriza al municipio.

Con propuestas para todos los gustos —desde clásicos reinterpretados hasta bocados de autor con guiños internacionales—, esta ruta se ha convertido en un referente gastronómico y cultural que cada año atrae a más visitantes.

Una ocasión perfecta para disfrutar del otoño en la Costa del Sol entre tapas, música y cine.