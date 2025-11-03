Suscribete a
AGENDA GASTRONÓMICA

Benalmádena celebra su 'Ruta de la Tapa de Cine': tapas de autor a tres euros y más de 30 bares participantes

Hasta el 8 de noviembre, el municipio malagueño se convierte en un gran plató gastronómico con más de 30 bares y restaurantes ofreciendo tapas de autor a tres euros (bebida incluida), además de actuaciones, concursos y sorteos

La Ruta de la Tapa de Cine de Benalmádena se celebra hasta el 8 de noviembre
Cristina Torres

Málaga

Benalmádena vuelve a sacar su alfombra roja para celebrar una de sus citas más esperadas del año: la 'Ruta de la Tapa de Cine', que cumple su novena edición consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más originales de la Costa del Sol.

Durante ... diez días, 31 locales de Arroyo de la Miel, Benalmádena Pueblo y Benalmádena Costa servirán tapas de autor con bebida incluida por solo tres euros, en una edición que combina gastronomía, cultura y ocio a partes iguales.

