Suscribete a
ABC Premium

DESAYUNAR EN MARBELLA

La Casita, o por qué este bar sirve los mejores desayunos de Marbella

Carajillos de whisky japonés y molletes artesanos. Churros recién hechos y champán. Tortilla de patatas, brioches, pastrami y caviar. El chef Jesús Muñoz —formado en las grandes casas de España y Europa— firma desayunos memorables en esta casita de pescadores de Marbella

Dónde tapear en Marbella: los mejores bares y tapas

Mollete 'No ni ná« de La Casita, uno de sus desayunos más célebres, relleno de carne de cerdo ibérico en adobo, mayonesa aromática y un huevo frito, envuelto en humo de olivo.
Mollete 'No ni ná« de La Casita, uno de sus desayunos más célebres, relleno de carne de cerdo ibérico en adobo, mayonesa aromática y un huevo frito, envuelto en humo de olivo.

Cristina Torres

Málaga

En Marbella hay desayunos para todos los gustos: tostadas con manteca colorá, cafés de especialidad, propuestas healthy, brunch interminables o platos que viajan del solomillo al poké sin despeinarse.

Pero hay un sitio que juega en otra liga. Un bar que rehúye las ... tendencias, que no presume de diseño, que ocupa una antigua casita de pescadores junto al puerto deportivo y que, sin embargo, se ha convertido en el secreto peor guardado de quienes desayunan de verdad. Ese sitio es La Casita, el proyecto personal de Jesús Muñoz, un cocinero formado en algunas de las mejores cocinas del país que un día decidió cambiar la alta gastronomía por una freidora de churros. Y menos mal que lo hizo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app