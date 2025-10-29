APERTURA
Pizzetari: el nuevo rincón de pizzas al corte y comida para llevar de Alimentari en Entrenúncleos
Alimentari, uno de los italianos más queridos y premiados de Sevilla, estrena su nuevo concepto, Pizzettari, un local de pizzas al corte, desayunois, pinsas y comida italiana para llevar donde se puede comer a cualquier hora del día
Cristina Torres
Sevilla
El sello es reconocible desde la entrada. Tras el éxito de Alimentari, el restaurante italiano que conquistó a Sevilla con su autenticidad y ha sido incluido entre las mejores pizzerías independientes de España por la guía 50 Top Pizza, su fundador ... Nicola Migala vuelve a sorprender con un concepto distinto: Pizzettari.
El nuevo espacio, situado en el centro comercial Entrenasas de Entrenúcleos, de Dos Hermanas, traslada la esencia de Italia a un formato más rápido, urbano y cotidiano.
Aquí no hay manteles ni reservas: se entra, se elige y se disfruta. Pizza 'al taglio' -al corte-, rostisería y 'dolci' caseros, todo elaborado al momento y a la vista, en un local pensado para adaptarse al ritmo de quienes buscan comer bien sin complicaciones.
Un pedacito de Italia a cualquier hora
Pizzettari abre de manera ininterrumpida desde las 9:30 de la mañana, con una propuesta que cubre desde los desayunos hasta la cena.
Por las mañanas sirven tostadas con embutidos italianos, focaccias recién horneadas y dulces clásicos como el bombolone, el maritozzo o los croissants de pistacho y nutella.
Después llegan los almuerzos, meriendas y cenas, con la cocina siempre activa y la opción de comer allí, recoger por encargo o pedir a domicilio a través de las plataformas de delivery.
El local cuenta con una terraza amplia, perfecta para el tapeo al sol, y una gran mesa interior compartida que invita a comer sin formalidades.
Pizza al taglio, pinsas y mucho más
El corazón de Pizzettari está en su pizza 'al taglio', ese formato tan romano que se vende por porciones. Las bandejas se exponen en el mostrador y se cortan a medida del cliente, perfectas para probar varios sabores en una misma comida.
Entre las opciones están las clásicas margherita, diavola y capricciosa, junto a combinaciones más potentes como la polpette della nonna (albóndigas caseras y salsa de tomate) o la rossa e verde.
A estas se suman las pinsas y focaccias, la versión rectangular con masa más hidratada y aireada de la pizza, elaborada con una mezcla de harinas y fermentación lenta.
En carta hay una decena de ellas: mortazza (con mortadela y pistacho), 'nduja (embutido picante típico del sur de Italia), bufala y pancetta, vegetariana, funghetta o la Pizzettari, que da nombre a la casa.
La rostisería: el alma casera del local
Además de pizzas y pinsas, Pizzettari recupera la tradición de la rostisería italiana, una fórmula muy habitual en las ciudades del país.
En su sección de 'tavola calda' se pueden pedir platos preparados para llevar o comer allí, como los gnocchi con gorgonzola y nueces, la lasagna clásica, la parmigiana di melanzane, las polpette al sugo (albóndigas en salsa de tomate) o los mini calzones fritos.
No faltan los fritos italianos (arancini, montanara fritta, fiore di zucca o pasta fritta carbonara), perfectos para acompañar con una cerveza o un refresco italiano.
El rincón más dulce
Como en Alimentari, el cierre del recorrido es goloso. La vitrina de Pizzettari está llena de dulces y tartas artesanas: tiramisú, cannolo siciliano, sfogliatella, babà, tarta caprese o cheesecake al pistacho.
También hay café italiano de tueste natural, cappuccino, espresso o caffellatte, junto con zumos de la marca Yoga y refrescos importados.
Un concepto urbano, cómodo y fiel a su origen
Con Pizzettari, Nicola Migala y su equipo amplían su universo gastronómico manteniendo las tres claves que definen a Alimentari: producto auténtico, sabor italiano y precios ajustados.
El espacio, moderno y desenfadado, combina mostradores de mármol, luz natural y un ambiente que invita a entrar sin reservas.
Ya sea para un desayuno rápido, un almuerzo improvisado o una cena informal con amigos, Pizzettari promete convertirse en un nuevo punto de encuentro en Dos Hermanas para los amantes de la comida italiana.
