Er Pichi de Cái conquista el centro de Málaga con su sexto local en la ciudad

Er Pichi de Cái continúa marcando territorio en Málaga. Sin prisa pero sin pausa —y casi sin dejar un barrio libre— la taberna gaditana abrió este otoño su nuevo local en calle Casapalma, 11, un rincón del centro donde hasta hace unos ... meses estaba Casa Antuan. Con él, la marca suma ya siete tabernas entre la capital y la provincia, una cifra que hace apenas tres años parecía impensable cuando aquel primer local de Huelin empezaba a rodar.

Un otoño con sabor a apertura

Aunque la noticia saltó en verano, la taberna finalmente abrió sus puertas el 25 de septiembre, ya plenamente integrada en la vida del centro. Y lo ha hecho manteniendo ese sello que Israel Vieyte e Ignacio Teijón han ido extendiendo por Málaga: barra dinámica, equipo rápido, guiños a Cádiz por cada esquina y ese ambiente bullicioso tan propio de la casa.

Casapalma llega tras un recorrido fulgurante: a Huelin le siguieron Teatinos, el Soho, El Palo y Alhaurín de la Torre, además del reciente anuncio de Cerrado de Calderón. La expansión parece tener combustible para rato y ya suenan otros destinos posibles como Muelle Uno y Fuengirola.

Una taberna muy de Cádiz en mitad del centro

Quien haya pisado alguna de sus otras casas reconocerá el paisaje: salón amplio, barra protagonista, remos, referencias a La Caleta, Mágico González o Camarón, y esa guitarra que nunca falta por si alguien se anima. Aquí, además, han añadido una pequeña terraza para quien prefiera el tapeo al aire libre en una de las calles más vivas de la zona.

El horario también juega a favor: de 12:30 a 00:00, abriendo el abanico desde el almuerzo temprano hasta la noche de pescaíto y tertulia.

¿Qué se come en Er Pichi de Cái?

La carta no engaña: tortilla de camarones hecha por ellos, atún rojo, salazones, guisos gaditanos y una serie de cortes y preparaciones que nacen de la colaboración con el Asador Iñaki. Incluso las bebidas mantienen la fidelidad a Cádiz: ron, whisky, ginebra… casi todo viaja desde allí. No faltan chacinas en papelones, como los chicharrones de Cádiz o la mojama, así como ensaladilla, mejillones cocidos, almejas, o quesos para ir abriendo boca.

La propuesta funciona igual para quien va a tomar un par de tapas que para quien se sienta a pasar la tarde. Han encontrado ese punto donde el tapeo gaditano entra sin explicaciones.

La apuesta por Casapalma

El centro de Málaga es un terreno exigente: mucho tránsito, mucho visitante, muchas opciones. Pero también un escaparate perfecto para medir fuerzas. Si algo ha demostrado la marca es que sabe adaptarse a cada barrio sin perder su brújula. Aquí juegan con una baza clara: atmósfera, cercanía y precios controlados, una trilogía que ya les ha funcionado en otros puntos de la ciudad.

Y ahora, ¿qué?

La apertura de Casapalma confirma el ritmo de crecimiento de Er Pichi de Cái en Málaga. Con esta taberna, la marca suma seis locales en la capital y siete con la provincia, y sigue ampliando ese mapa gaditano que ya llega de Huelin a El Palo.