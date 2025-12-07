Suscribete a
ABC Premium

APERTURA

Er Pichi de Cái conquista el centro de Málaga con su sexto local en la ciudad

Er Pichi de Cái suma un nuevo capítulo en Málaga con su taberna de Casapalma, abierta este otoño en pleno centro. La marca gaditana, ya asentada en barrios como Huelin, Teatinos o El Palo, continúa ampliando su mapa de tapeo con este nuevo local

Dónde comer bien y barato en el centro de Málaga: Bares y mesones típicos

Diferentes cortes de atún en conserva: ventresca, solomillo, atún ahumado, sarda o ijada de Er Pichi de Cái
Diferentes cortes de atún en conserva: ventresca, solomillo, atún ahumado, sarda o ijada de Er Pichi de Cái er pichi de cái

Cristina Torres

Málaga

Er Pichi de Cái continúa marcando territorio en Málaga. Sin prisa pero sin pausa —y casi sin dejar un barrio libre— la taberna gaditana abrió este otoño su nuevo local en calle Casapalma, 11, un rincón del centro donde hasta hace unos ... meses estaba Casa Antuan. Con él, la marca suma ya siete tabernas entre la capital y la provincia, una cifra que hace apenas tres años parecía impensable cuando aquel primer local de Huelin empezaba a rodar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app