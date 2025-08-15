Adiós a Ronda 14: Málaga estrena La Tasca Criolla con cocina 'non stop' y una carta de tapas con guiños peruanos

El local que hasta ahora ocupaba Ronda 14 en la calle Luis de Velázquez, en pleno centro de Málaga, inicia una nueva etapa bajo el nombre La Tasca Criolla. El cambio llega de la mano de su propietario, el chef peruano Mario Céspedes, que ha optado por adaptar la propuesta gastronómica al entorno y al público de la zona.

En lugar de la cocina japo-peruana que caracterizaba a Ronda 14, el nuevo concepto apuesta por tapeo y raciones para compartir, combinando elaboraciones tradicionales andaluzas con platos de inspiración criolla y mestiza.

¿Qué se puede comer en La Tasca Criolla?

La carta de La Tasca Criolla combina guiños a la tradición andaluza con sabores latinoamericanos y propuestas propias de la cocina de Mario Céspedes.

La nueva oferta incluye opciones clásicas como gildas, patatas bravas, montaditos, ensaladilla rusa con pez plata, tortilla de patatas con callos, estofados o albóndigas.

Entre sus montaditos, destacan el de chorizo criollo con mojo canario y rocoto; el de pierna de cerdo con salsa criolla y alioli; el muslito de pollo barbacoa al panko; o la hamburguesita «La Tasca».

En el apartado de tapas criollas, conviven opciones como la tortilla de gambas, la tortilla de patata con callos o el estofado de carne «seco norteño». A ellos se suman propuestas con sello propio, como el ceviche, el arroz chaufa con pollo, guacamole con totopos o el guiso picante de cerdo. La carta se completa con fuera de menú que irán variando periódicamente.

El horario de cocina es continuo, lo que permite acudir tanto a almorzar o cenar como a tomar un aperitivo o un vermú en cualquier momento del día.

La tasca criolla se encuentra en la calle Luis de Velázquez, 3, del centro de Málaga

Un proyecto exclusivo para Málaga

La Tasca Criolla es una marca creada en exclusiva para la ciudad, con la que Céspedes busca acercarse al público local con una propuesta más informal y precios ajustados. El ticket medio se sitúa en torno a los 20 euros por persona.

Aunque este cambio supone el cierre de Ronda 14 en el centro de la capital, el chef no descarta recuperar la marca en otro punto de la provincia en un futuro próximo.