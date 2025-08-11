La Academia Gastronómica de Málaga: casi medio siglo sentando a Málaga a su mesa

Foto de familia de los miembros de la Academia Gastronómica de Málaga de 2025

A veces, la historia se escribe alrededor de una mesa. Y no hace falta mantel de hilo ni cubiertos de plata: basta una conversación honesta, una copa de vino y un plato que sepa contar el territorio. La Academia Gastronómica de Málaga lleva más de 45 años haciéndolo. Sin discursos vacíos ni fuegos artificiales. Solo desde la defensa consciente y orgullosa de una cultura gastronómica que es, al mismo tiempo, memoria, patrimonio y futuro.

Cuando en 1977, un puñado de malagueños inquietos —Sebastián Souvirón, Salvador Buendía, Enrique Laza, José Manuel López Peña, Enrique Mapelli y Antonio García del Valle— decidieron fundar la que hoy es reconocida como la academia gastronómica más antigua de España, no imaginaron que estaban sembrando las raíces de una de las instituciones más sólidas y respetadas de la provincia.

Aquella primera comida fundacional, celebrada en el Ventorrillo de la Perra, podría parecer una anécdota. Pero fue toda una declaración de intenciones, la gastronomía contada desde el producto, el territorio y la conversación pausada. Por la mesa desfilaron chacinas de la serranía rondeña, porra antequerana, conejo de campo, queso de cabra de Casabermeja... Y así, sin pretenderlo, Málaga se sentó en esa primera mesa para no levantarse más.

Mucho más que comidas con amigos

La Academia Gastronómica de Málaga nunca ha sido un club de gourmets nostálgicos. Desde su creación, ha ejercido un papel activo y vertebrador en el sector: defender, investigar, propagar y proteger la gastronomía malagueña y andaluza ha sido siempre su credo. Y hacerlo no solo en las mesas, sino también en foros, congresos, aulas y, sobre todo, en la calle, donde está el comensal de a pie.

A lo largo de estos años, la Academia ha sido testigo —y parte— de la transformación del panorama gastronómico de Málaga, de la Costa del Sol y de Andalucía. Y si en los años 80 y 90 fue el escaparate amable hacia ese turismo de calidad que empezaba a abrirse paso, hoy la institución mira también hacia dentro, hacia la recuperación y puesta en valor de lo autóctono, lo identitario y lo propio.

El recetario tradicional malagueño, ese que recorre desde los espetos hasta el gazpachuelo, pasando por el ajoblanco, la berza o el chivo malagueño, ha encontrado en la Academia su mejor aliada.

Miembros de la Academia durante el Salón de innovación en Hostelería H&T

Una mesa más viva que nunca

Presidida hoy por el empresario Manuel Tornay, la Academia Gastronómica de Málaga ha sabido adaptarse al pulso del presente sin perder la esencia con la que nació. «Nuestro único interés es dar lustre a todo lo bueno que se hace en toda la cadena de valor gastronómica de Málaga capital y su provincia: en la cocina, la sala, las administraciones, en los campos, en las lonjas... Somos una herramienta al servicio de la gastronomía malagueña», defiende Tornay, que desde 2017 lidera una junta directiva que ha impulsado una modernización tranquila, pero firme, abriendo la institución al exterior y reforzando su papel divulgador.

Entrega anual de los Premios de la Academia Gastronómica de Málaga

Desde el impulso al Sello de Gastronomía Tradicional de Málaga, que vela por la autenticidad del recetario en los restaurantes de la provincia, hasta la instauración de sus premios anuales, que reconocen la labor de cocineros, hosteleros y profesionales que sostienen la gastronomía local con talento y esfuerzo, la Academia ha sabido adaptarse al nuevo contexto. «Queremos que el turista y el propio malagueño sepan reconocer lo auténtico. Por eso impulsamos el Sello de Gastronomía Tradicional de Málaga, para señalar con orgullo aquello que representa nuestro recetario y nuestra identidad de forma auténtica», añade Tornay.

Pero más allá de los actos formales, la Academia mantiene viva su tradición más simbólica: sus almuerzos mensuales, donde el debate y el disfrute se dan la mano en torno a una buena mesa. Porque aquí, como recordaba uno de sus fundadores, la buena comida nunca ha sido un fin, sino una excusa para conversar mejor.

El paso de la Academia por estos casi 50 años ha dejado también una huella institucional importante. Ha sido, y sigue siendo, interlocutora natural de la administración en todo lo que tiene que ver con gastronomía, cultura y turismo. Desde la colaboración con la Universidad de Málaga hasta la complicidad con MAHOS o la Cámara de Comercio, la Academia no entiende de trincheras, sino de puentes.

Miembros de la Academia durante la presentación del Concurso de Lomo en Manteca

Más allá de las modas

En una era en la que todo parece acelerarse y el 'fast food' amenaza con devorarlo todo, la Academia defiende la pausa, el valor del producto, el relato detrás de cada plato. Su defensa de los productos autóctonos —desde el AOVE de la Axarquía a la cabra malagueña, del pescaíto de la Costa del Sol a los vinos de la Serranía de Ronda— no es postureo, sino militancia. Una militancia amable, con sabor y conocimiento.

La transformación digital, en la que la institución ha dado un paso firme bajo el mandato de Tornay, ha permitido abrir nuevas ventanas al mundo: redes sociales, web, colaboraciones editoriales... Pero el corazón sigue estando en la mesa, en esa mesa que, como ellos mismos dicen, nunca se despeja.

No se trata de una institución anclada en el pasado. Es, precisamente, una institución que bebe del pasado para proyectarse al futuro. «Defendemos el recetario tradicional, el producto local y a quienes trabajan en toda la cadena. Las personas pasan, las instituciones prevalecen, y nuestra misión es que la gastronomía malagueña brille aún más», insiste Tornay, reivindicando ese papel vertebrador y a la vez humilde que caracteriza a la institución.

Su presencia constante en los foros gastronómicos, su empeño en dar visibilidad a la cocina andaluza y malagueña dentro y fuera de España, y su complicidad con el sector hostelero y agroalimentario local, son la prueba de que, casi cinco décadas después, sigue siendo más necesaria que nunca.

Y es que en tiempos de ruido, la Academia sigue apostando por la conversación tranquila. Por mirar al producto a los ojos, no perder la memoria y por hacer que Málaga, siempre, tenga una silla en la gran mesa de la gastronomía.