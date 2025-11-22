Suscribete a
Las tres mejores hamburguesas de España en 2025 son de Andalucía: la cordobesa Nolito's gana The Champions Burger

Se impone con la 'Diamante Azul', por delante de la 'Royale Gold Final Edition' y la 'Gamberra 3.0'

Hamburguesa 'Diamante Azul' de la hamburguesería cordobesa Nolito's, ganadora de la Champions Burger España 2025
Hamburguesa 'Diamante Azul' de la hamburguesería cordobesa Nolito's, ganadora de la Champions Burger España 2025
Ramón Román

La moda de las hamburguesas es innegable. No hay un día en la que no se abra un nuevo restaurante de este tipo y, aun así, son muchísimos los que están llenos siempre. Eso ha llevado a que en los últimos años hayan surgido diferentes ... competiciones para decidir cuál es la mejor que hay en España, siendo The Champions Burger la más multitudinaria y la que tiene mayor repercusión. Pues bien, hoy ha tenido lugar la final para elegir a la mejor hamburguesa de España en 2025 y las tres primeras posiciones las ha copado Andalucía.

