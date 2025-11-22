Las tres mejores hamburguesas de España en 2025 son de Andalucía: la cordobesa Nolito's gana The Champions Burger

La moda de las hamburguesas es innegable. No hay un día en la que no se abra un nuevo restaurante de este tipo y, aun así, son muchísimos los que están llenos siempre. Eso ha llevado a que en los últimos años hayan surgido diferentes ... competiciones para decidir cuál es la mejor que hay en España, siendo The Champions Burger la más multitudinaria y la que tiene mayor repercusión. Pues bien, hoy ha tenido lugar la final para elegir a la mejor hamburguesa de España en 2025 y las tres primeras posiciones las ha copado Andalucía.

La que ha ganado ha sido la 'Diamante Azul', del restaurante cordobés Nolito's, que se ha impuesto en la final de la 6ª edición de The Champions Burger, celebrada en la Comunidad de Madrid durante 18 días.

Esta versión está elaborada con pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado de carne prémium, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy.

Hamburguesa 'Royale Gold Final Edition', del restaurante también cordobés Godeo

La segunda mejor hamburguesa de España 2025 ha sido la 'Royale Gold Final Edition', del restaurante también cordobés Godeo. La receta ha vuelto a conquistar por su pan brioche cubierto de oro comestible, carne de chuletón, pastrami y costillar de ternera cocinado a baja temperatura durante 48 horas, mermelada de cecina, crema agria ahumada, beicon bits y salsa Emmy.

Hamburguesa 'Gamberra 3.0', del restaurante de Sevilla Street Food

Y la tercera mejor hamburguesa de España 2025 ha sido la 'Gamberra 3.0', del restaurante de Sevilla Street Food. Con una versión renovada de su buque insignia «La Gamberra 2.0», ha conseguido hacerse un hueco en el podio. Esta elaboración incluye una combinación irresistible de pan relleno de mozzarella y rebozado en Doritos Bits, carne fat smash, costilla ahumada, queso chédar, salsa Gamberra y beicon bits caramelizados.

Ahora, la mejor hamburguesa de Europa

La final de The Champions Burger ha contado con las 24 mejores hamburguesas que han estado compitiendo durante seis meses recorriendo 50 ciudades de España y 16 comunidades autónomas. Según la organización, «en total, han participado más de 300 hamburgueserías y han visitado el certamen casi seis millones de personas. El público asistente ha vuelto a ser el protagonista y ha sido el encargado de elegir la hamburguesa ganadora gracias a sus valoraciones y votaciones». Nacho Martínez-Medina, CEO de The Champions Burger, ha destacado que «esta edición se ha convertido en un auténtico fenómeno gastronómico. La acogida del público ha superado cualquier expectativa y refuerza nuestro compromiso con la creatividad, un producto de máxima calidad y una experiencia cada vez más cuidada. Ya hemos cruzado fronteras y lo vamos a seguir haciendo. Estamos diseñando la próxima ruta y puedo decir que vamos a volver a sorprender, y a lo grande».

Este año The Champions Burger vuelve a apostar por su formato internacional y celebrará la final europea en el Fòrum de Barcelona del 27 de noviembre al 14 de diciembre. Durante 19 días, las mejores burgers del país competirán en la Ciudad Condal, junto a una sorprendente selección internacional de restaurantes procedentes de Andorra, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia que aportarán diversidad y creatividad al certamen.