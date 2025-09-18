El Tablao El Jaleo de Córdoba ofrece cena con espectáculo flamenco por sólo 55 euros

Lechón frito con pimientos del padrón, y ajos de montalbán en El Jaleo

Córdoba, ciudad Patrimonio de la Humanidad, es también un lugar donde la gastronomía y la cultura se dan la mano para ofrecer experiencias únicas a visitantes y residentes. Un ejemplo de ello es el Tablao El Jaleo, situado en pleno corazón de la capital, que ofrece la posibilidad de disfrutar de una cena maridada con espectáculo flamenco.

El formato que propone El Jaleo es sencillo: un menú compuesto por dos entrantes, un plato principal a elegir entre carne o pescado, postre y bebida. La idea es que el comensal pueda disfrutar de una cena completa antes o durante la actuación, en un entorno que aúna tradición y modernidad.

Un gran variedad de platos en el menú de El Jaleo GURMÉ

Aunque el contenido exacto de los menús puede variar en función de la temporada y del producto disponible, la línea de cocina apuesta por la gastronomía cordobesa con toques actuales. De este modo, el comensal puede encontrarse con platos que mantienen la esencia de la cocina de la tierra como las chacinas y quesos o el salmorejo cordobés, presentados con un formato cuidado y adaptado a una experiencia más amplia que trasciende lo meramente culinario. Algunas de sus propuestas más significativas son el ajoblanco, las berenjenas fritas o su selección de carnes.

Aperitivo para disfrutar de la experiencia de El Jaleo en la capital cordobesa GURMÉ

El atractivo de El Jaleo reside en la doble vertiente de su propuesta: la cocina y el flamenco. El espacio está concebido para que el visitante pueda cenar mientras disfruta de un espectáculo en vivo, con bailaores, cantaores y guitarristas que representan algunos de los palos más reconocidos del arte jondo.

Para quienes buscan un ambiente más tranquilo, el establecimiento también ofrece la posibilidad de cenar en salones apartados del tablao, donde la gastronomía se convierte en la protagonista principal.

Una experiencia sensorial en el centro de Córdoba

El emplazamiento de El Jaleo añade valor a la propuesta. Ubicado en el casco histórico, permite al visitante complementar la velada con un paseo por algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad. Una vez en el interior, el ambiente está diseñado para favorecer la inmersión en una experiencia completa, que combina decoración cuidada, iluminación tenue y la cercanía entre público y artistas.

Desde la perspectiva gastronómica, la experiencia está concebida para que cada detalle acompañe. Los menús de El Jaleo ponen el acento en ingredientes frescos y de la tierra, trabajados de forma que potencien el sabor sin perder de vista la tradición local, conformando una carta que busca satisfacer tanto al visitante nacional como internacional.

El Jaleo ofrece cena con espectáculo flamenco en el centro de Córdoba GURMÉ

Una velada musical y gastronómica en Córdoba

El formato de cena con espectáculo por 55 euros supone una manera clara y accesible de aproximarse a la cultura cordobesa. El comensal conoce de antemano lo que incluye la experiencia, lo que facilita la planificación de la velada. La fórmula, que combina cocina y arte en directo, se convierte así en una opción atractiva para turistas.

Córdoba, destino gastronómico y cultural

La propuesta de El Jaleo se enmarca en un contexto en el que Córdoba refuerza su posición como destino gastronómico y cultural. La ciudad, reconocida por sus productos y platos emblemáticos, como el salmorejo, el flamenquín o el rabo de toro, ofrece además escenarios en los que la gastronomía se une al patrimonio, el arte y la música.

En este sentido, espacios como El Jaleo contribuyen a diversificar la oferta, sumando al atractivo de la cocina cordobesa el espectáculo flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Una fórmula que ha conseguido captar tanto a turistas como a cordobeses que buscan experiencias diferentes en su propia ciudad.

Con un aforo limitado, las reservas en El Jaleo pueden realizarse a través de su página web oficial.