Descubre Nolito´s, el local de Puente Genil bronce en The Champions Burger Córdoba 2024

En el corazón de Puente Genil se encuentra un lugar que ha revolucionado el mundo de las hamburguesas en Córdoba: Nolito's Burger . Este establecimiento, fundado por dos hermanos con una pasión desbordante por las hamburguesas, ha conquistado el paladar de locales y visitantes por igual, posicionándose en el tercer lugar en la competición The Champions Burger en Córdoba con su icónica creación, 'La Primera Smash' .

Desde sus humildes inicios, estos emprendedores se propusieron transformar el antiguo local de la peluquería materna en un templo de las burgers gourmet , con un compromiso inquebrantable con la calidad y la innovación culinaria. Su búsqueda incansable por los mejores ingredientes y las combinaciones más audaces y revolucionarias los llevó a trabajar con los proveedores de carne de vacuno más destacados de España, garantizando así una materia prima excepcional para sus creaciones. «Nuestro equipo de chefs expertos se esfuerza por crear combinaciones de sabores únicas y deliciosas , utilizando técnicas culinarias innovadoras. Cada hamburguesa se prepara con cuidado y atención al detalle, para garantizar una experiencia culinaria excepcional ».

Uno de los pilares de la filosofía de Nolito's Burger es su dedicación a la artesanía culinaria. Desde el pan artesanal , hasta las salsas caseras elaboradas diariamente en el local, cada detalle está cuidadosamente pensado para ofrecer una experiencia gastronómica sin igual, aunque solo se hable de hamburguesas.

En su participación en The Champions Burger, donde se hicieron con la medalla de bronce, Nolito's Burger presentó 'La Primera Smash', una hamburguesa que cuenta con 2 pattys de 100gr de jugosa carne de vacuno, cebolla caramelizada, bacon ahumado crujiente, cheddar ahumado, queso al pimentón de la vera y salsa de chile dulce picante. «Presentamos a este concurso una burger que tiene este nombre debido a que fue nuestra primera creación. Para nosotros esta burger representa la fuerza de dos hermanos emprendedores con ganas de hacerse un hueco en un mundo que les apasiona, el mundo de las burgers. Con esta burger representamos no solo una burger, si no un sentimiento que a toda persona que viene a visitarnos se le contagia. Para crear esta burger utilizamos un pan brioche único , que solo se puede disfrutar en Nolito´s, diseñado por el campeón mundial de panes artesanales, José Roldan. Nuestra carne es de uno de los mejores proveedores de vacuno de españa, Paco Rosa, creando un blend perfecto para realizar nuestra técnica de smash favorita y que su ejecución dominamos a la perfección, ultrasmash ».

Pero la oferta de Nolito's Burger va más allá de las smash burgers. Con una variedad de opciones que van desde los entrantes como croquetas de buey, patatas de la casa, salchipapa, tequeños y mac & cheese balls, hasta burgers de pollo , gourmets con rubia gallega , hasta burgers con carne picada de chuletón, o ‘txuletón’ como ellos la denominan, de vaca madurada más de 45 días .

Todas las burgers vienen acompañadas con patatas y tienen la opción de ser bañadas con una generosa capa de queso cheddar y bacon bits por un extra en el precio final. Asimismo, también cuentan con menú infantil para los más pequeños y con postres como la tradicional tarta de queso o tarta de oreo.

«En Nolitos Burger, nos enorgullece ofrecer un ambiente acogedor y un servicio amable y atento. Nuestro objetivo es que cada cliente se sienta como en casa y disfrute de una comida deliciosa en un entorno agradable».