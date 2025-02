Un bocata cordobés, ¿'Mejor Bocata de España'?

Del 29 de abril, al 26 de mayo, 127 establecimientos de toda España participan en el concurso para elegir el Mejor Bocata de España® / Best Sándwich Spain®. En esta I edición son 15 los participantes de Andalucía , tres de ellos de Córdoba , los que con sus creaciones competirán para lograr El Mejor Bocata / Best Sandwich de Andalucía y, por supuesto, también competirán para conseguir el primer puesto y ansiado premio del Mejor Bocata de España® / Best Sándwich Spain®.

Los clientes serán los jueces de esta competición gastronómica, puntuando en la web la calidad del pan, los ingredientes, la presentación y el sabor de cada propuesta. A cambio de su valoración y votación, podrán participar en un sorteo de 500€ y, si además siguen las redes sociales del campeonato (@elmejorbocata), tendrán la oportunidad de ganar 500€ adicionales.

Además, del jurado popular, un grupo de inspectores , formado por personas vinculadas al mundo de la gastronomía (periodistas, cocineros, foodies, influencers, etc…), recorrerá todos los establecimientos para dar su puntuación a cada una de las propuestas participantes.

De la suma de las notas del público y de los inspectores, saldrán los finalistas, que se enfrentarán en una cata a ciegas en Oviedo el 4 de junio . El ganador del certamen recibirá el título de "Mejor Bocata de España® / Best Sándwich Spain®”.

Aspirantes cordobeses

Mirando pa' Cuenca

Desde Córdoba, tres son los aspirantes al título de Mejor Bocata de Andalucía y de España: Cervecería El Pan del Gordito , El Picantón e Il Panino . La propuesta de El Pan del Gordito es el bocadillo ‘Mirando pa’ Cuenca’ , un homenaje a la gastronomía cordobesa que combina rabo de toro y flamenquín en un solo bocadillo, servido sobre pan rústico de Viena con una base de lechuga, tomate y salsa de guiso de rabo de toro.

El Picantón Extra

Por su parte, El Picantón presenta ‘El Picantón Extra’ , un clásico de la casa que ha conquistado a los cordobeses con su combinación de mortadela a la plancha, tortilla de patata, pimientos fritos, tomate, lechuga, cebolla crujiente y salsa de la casa.

La nera 3.0

Por último, Il Panino ha confiado en su bocata 'La nera 3.0' , un campero con base de crema de pimiento rojo ahumada a la leña, con butifarra ibérica italiana, falso alioli de stracciatella de búfala, terminando con mermelada de cebolla y con una decoración de crosta de pancake de rúcula.

El Campeonato de Bocatas de España / Best Sándwich Spain® no solo busca reconocer al mejor bocadillo del país, sino también poner en valor este plato tan arraigado en la cultura española y promover su consumo como una opción gastronómica de calidad. «El bocata siempre ha estado ahí, pero es momento de poner ese producto tan nuestro, tan español, a la moda. Pero no solo el bocadillo de toda la vida, también el sándwich, que es probablemente uno de los platos que más se consumen a lo largo del año. Es desayuno, comida, merienda y cena perfecta».

La primera edición del campeonato ha generado una gran expectación en todo el país, con miles de personas interesadas en probar los bocadillos participantes y votar por sus favoritos. La final del 4 de junio en Oviedo promete ser un evento lleno de emoción y sabor, donde se conocerá al ganador del título de ‘Mejor Bocata / Best Sándwich’ de Andalucía y Mejor Bocata de España® / Best Sándwich Spain®.