Antonia Carmona (El Capricho): “Hay que tener respeto al trabajo y conocer la profesión”

Antonia Carmona lleva ocho años al frente de la Taberna El Capricho de Córdoba como propietaria y cocinera. En ella, muy cerca de la Mezquita-Catedral (calle Velázquez Bosco, 8) ofrece los platos tradicionales que aprendió a cocinar en su casa, como el guiso de rabo de toro.

“Pertenezco a una familia numerosa de La Carlota y empecé a cocinar con mi madre y mi abuela –explica-. Hace unos años quise darle un giro a mi vida y mi hermana me convenció para que me metiera en hostelería. Empecé a trabajar en un restaurante, en el que me ayudaron mucho, y a formarme en la escuela de hostelería y en otros establecimientos, hasta que monté mi propio negocio”.

Ocho años después, ha sido nombrada Señora de las Tabernas 2023 por el Aula del Vino de Córdoba, una distinción que no esperaba, “aunque había escuchado campanadas”. Para Antonia, este premio es un reconocimiento a muchas horas de trabajo . “No solo hay que cocinar, también está la gestión, la limpieza, las relaciones con los clientes...”, asegura.

Para Antonia Carmona es fundamental “dedicarse en cuerpo y alma al negocio. El trato al cliente es primordial . Y ya seas cocinero o camarero, tienes que tener respeto al trabajo y conocer la profesión: saber lo que es un buen fino y un buen salmorejo.

En este sentido, Antonia tenía claro que quería abrir una taberna, “porque su gastronomía se adapta muy bien a mi concepto de cocina. Yo trato de hacer los platos tradicionales que hacía mi madre y ofrecérselos a los turistas que vienen a la ciudad para que conozcan nuestra cultura culinaria”.

Antonia Carmona aprendió a cocinar con su madre y su abuela Valerio Merino

Señas de identidad

Una de las señas de identidad de El Capricho y su propuesta gastronómica es el rabo de toro, premiado a nivel nacional en la tercera edición de la Ruta Sentero y el Rabo de Toro (2018). “Aprendí a guisar el rabo de toro con mi madre y mi abuela y esa es la receta que sigo. Con una cocina en la que predominan los ingredientes cercanos : aceite de oliva virgen extra, ajo...”.

Antonia reconoce que en Córdoba existen muchos establecimientos “haciendo lo mismo y muy bien, y siempre habrá competencia. Lo que yo hago es guisar con mucho cariño las recetas que pasan de generación en generación”.

En su tiempo libre, a la Señora de las Tabernas 2023 le gusta comer fuera y hacer lo que denomina, sonriendo, “un estudio de mercado”: tomar rabo de toro en otros establecimientos, para ver cómo lo preparan .

“La calidad en Córdoba es altísima”, reconoce, antes de aclarar que en esas salidas disfruta comiendo, pero no coge ideas para sus platos: “La base de la taberna no se toca. Yo hago la receta que aprendí en mi casa . Y preparo siempre la misma cantidad y con los mismos ingredientes, para que sepa igual”.