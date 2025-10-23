ACTUALIDAD
'Sabor a Córdoba' regresa en noviembre con más protagonismo para los municipios y dos túneles de cata dedicados al vino y al aceite
La gran cita agroalimentaria de la provincia celebrará su segunda edición en el Palacio de la Merced con más de 70 expositores y nuevas experiencias sensoriales
Adrián Castro (Aceites Renacer): «Cogí las riendas del olivar familiar para crear nuestra propia marca de aceite ecológico»
La provincia se prepara para saborear su esencia. 'Sabor a Córdoba', la feria agroalimentaria impulsada por la Diputación de Córdoba, celebrará su segunda edición del 7 al 9 de noviembre en el Palacio de la Merced, consolidándose como el gran escaparate ... del producto cordobés. Este año, la cita amplía su alcance con la incorporación de stands municipales y dos nuevos espacios temáticos: el Túnel del Aceite de Oliva Virgen Extra y el Túnel del Vino.
Organizada por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y enmarcada dentro de la marca promocional 'Somos Sabor a Córdoba', la feria reunirá a productores, distribuidores y público general en torno a más de 70 expositores procedentes de toda la provincia. Aceites, vinos, embutidos, dulces, conservas, quesos y panes artesanos serán los grandes protagonistas de un evento que combina tradición, innovación y territorio.
Una feria que da voz a los pueblos cordobeses
Como novedad, los ayuntamientos cordobeses tendrán presencia directa en la feria a través de stands en los que podrán promocionar sus productos y marcas locales. De este modo, 'Sabor a Córdoba' refuerza su carácter provincial, convirtiéndose en un punto de encuentro entre los distintos municipios y el consumidor final.
«El objetivo es seguir visibilizando la excelencia del sector agroalimentario cordobés, que es motor económico y seña de identidad de nuestros pueblos», destacó Félix Romero, vicepresidente primero de la Diputación y presidente de Iprodeco, durante la presentación del evento.
Aceite, vino y experiencias
El programa de esta segunda edición incluirá catas, demostraciones culinarias, talleres sensoriales y degustaciones guiadas para acercar el producto al público de una manera participativa. Los nuevos Túneles del Aceite y del Vino permitirán recorrer la diversidad y calidad de los productos amparados por las distintas Denominaciones de Origen de la provincia, como Baena, Priego de Córdoba, Lucena o Montilla-Moriles.
Además, habrá un espacio dedicado al sector ecológico y sostenible, un área para marcas gourmet y de innovación alimentaria, y una zona de restauración donde el visitante podrá disfrutar de tapas elaboradas con productos cordobeses.
'Sabor a Córdoba, una marca que une territorio y sabor
'Sabor a Córdoba' nació como una marca paraguas para promocionar el producto agroalimentario de la provincia, y su feria anual se ha convertido en un referente dentro del calendario gastronómico andaluz. A través de ella, la Diputación impulsa el consumo local, la profesionalización del sector y el reconocimiento de los productores que ponen en valor la despensa cordobesa.
Con esta segunda edición, la feria da un paso más en su propósito de posicionar a Córdoba como un destino de turismo gastronómico de primer nivel, donde cada pueblo aporta un sabor distinto al mapa culinario andaluz.
