'Sabor a Córdoba' regresa en noviembre con más protagonismo para los municipios y dos túneles de cata dedicados al vino y al aceite

La gran cita agroalimentaria de la provincia celebrará su segunda edición en el Palacio de la Merced con más de 70 expositores y nuevas experiencias sensoriales

'Sabor a Córdoba'
Córdoba

La provincia se prepara para saborear su esencia. 'Sabor a Córdoba', la feria agroalimentaria impulsada por la Diputación de Córdoba, celebrará su segunda edición del 7 al 9 de noviembre en el Palacio de la Merced, consolidándose como el gran escaparate ... del producto cordobés. Este año, la cita amplía su alcance con la incorporación de stands municipales y dos nuevos espacios temáticos: el Túnel del Aceite de Oliva Virgen Extra y el Túnel del Vino.

