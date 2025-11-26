El restaurante Regadera consigue la distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin

Anoche, en la gala de la Guía MICHELIN España celebrada en Málaga, la edición 2026 reveló los 29 nuevos establecimientos reconocidos con Bib Gourmand por «la mejor relación calidad-precio». Entre ellos destaca Regadera, el restaurante de Córdoba que entra por primera vez ... en esta exclusiva selección.

Con esta incorporación, Regadera se suma a los 204 locales reconocidos este año como Bib Gourmand en España.

Regadera se encuentra en pleno casco histórico de Córdoba, en la ribera del río, a pocos minutos del Puente Romano y de la Mezquita-Catedral.

Su propuesta, liderada por el chef Adrián Caballero, apuesta por una «cocina de mercado» moderna, fresca, respetuosa con lo local, pero sin miedo a los cruces de estilos.

La sala, con estética rústica-actual, incluye un toque distintivo: un invernadero con hierbas aromáticas en medio del comedor, una imagen recurrente en su ficha de la Guía.

En la carta conviven platos tradicionales, como salmorejo, mazamorra o rabo de toro, con elaboraciones más atrevidas como el ceviche de corvina salvaje con espuma de piel de pepino y gazpacho de zanahoria escabechada.

En cuanto a los postres, destaca una creación que se ha convertido en seña de identidad del chef: Sacándole jugo al limón. Una combinación de espuma, helado, bizcocho y menta que refleja esa apuesta por texturas cuidadas, sabores claros y evocaciones contemporáneas.

Córdoba y su presencia en la Guía Michelin 2026

La inclusión de Regadera en los Bib Gourmand 2026 supone un paso relevante para la escena gastronómica de Córdoba, ya que este galardón de la Guía Michelin pone en valor también proyectos más accesibles para disfrutar de una buena comida en la capital cordobesa.

Este nuevo reconocimiento demuestra que hay espacio para una oferta culinaria que combine proximidad, producto local, creatividad y una experiencia asequible. Para muchos cordobeses y visitantes, Regadera representa esa opción ideal para darse un «homenaje» sin necesidad de una «ocasión especial», justo el espíritu con el que fue creado el Bib Gourmand.

Además, su éxito pone de relieve la diversidad de la gastronomía cordobesa. Una ciudad que tiene en su haber 4 estrellas Michelin gracias al restaurante Noor y a la nueva estrella de ReComiendo.