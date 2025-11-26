Suscribete a
El restaurante Regadera consigue la distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin

El establecimiento cordobés, liderado por el chef Adrián Caballero, ha obtenido este reconocimiento durante la gala de anoche celebrada en Málaga

Regadera, restaurante con la distinción Bib Gourmand en Córdoba
Mercedes Ordóñez

Córdoba

Anoche, en la gala de la Guía MICHELIN España celebrada en Málaga, la edición 2026 reveló los 29 nuevos establecimientos reconocidos con Bib Gourmand por «la mejor relación calidad-precio». Entre ellos destaca Regadera, el restaurante de Córdoba que entra por primera vez ... en esta exclusiva selección.

