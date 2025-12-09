Así es el restaurante de Córdoba especialista en salmorejo: tiene un salón inspirado en la Mezquita

La historia de esta casa se remonta a 1868, cuando nació como Sociedad de Plateros de Córdoba. Una asociación mutua para ayudar a plateros necesitados durante la crisis económica de la época. Y es que la taberna que hoy conocemos abrió sus puertas en ... 1930, en el número 25 de la calle María Auxiliadora.

Con los años, ha pasado de ser un simple refugio solidario a convertirse en un símbolo de la gastronomía cordobesa, reconocido por su trayectoria, su fidelidad a la cocina tradicional y su apego a la identidad local.

Un restaurante que respira Andalucía: ambiente, salones y evocaciones

La arquitectura y distribución del restaurante refuerzan su condición de casa cordobesa con alma. Rodeando un patio central típico andaluz, se abren distintos salones y espacios para un número considerable de comensales.

Uno de los espacios estrella es el Salón Aguilar de Dios, con capacidad para unas 100 personas. Ideal para eventos, celebraciones o comidas de grupo.

Según relatan, la decoración está inspirada en los arcos de la Mezquita‑Catedral de Córdoba, lo que aporta un aire histórico y arquitectónico que conecta con la tradición local.

Además, dispone de una bodega propia, con más de 300 botas de vino de la denominación Montilla‑Moriles, cuyos caldos acompañan la cocina y reflejan el terruño cordobés.

Arcos característicos del interior del restaurante cordobés GURMÉ

Cocina cordobesa: salmorejo, flamenquín y otros clásicos

Entre sus platos más populares destaca el salmorejo cordobés servido con jamón del Valle de los Pedroches. También hay sitio para otros platos tradicionales como berenjenas fritas con miel, flamenquines, rabo de toro al oloroso de Montilla-Moriles, guisos y múltiples versiones de bacalao.

Desde 2011, además, la casa se ha adaptado para acoger a comensales con celiaquía, por lo que muchos de sus platos tradicionales pueden prepararse sin gluten. ¡Incluido el famoso flamenquín! Sin duda, una opción muy interesante para comer sin gluten en Córdoba.

Platos clásicos del establecimiento cordobés GURMÉ

Un lugar de cultura, tradición y encuentros

A lo largo de los años, la Sociedad Plateros se ha convertido también en lugar de encuentro cultural. Fue sede de tertulias, de los poetas del Grupo Cántico y paso frecuente de escritores, artistas, músicos, intelectuales y figuras del mundo del toro.

Ese ambiente de fusión entre gastronomía, historia y cultura distingue al restaurante, ya que no se le ve solo como un lugar para comer, sino un espacio vivo de memoria y tradición.

Hoy sigue acogiendo a cordobeses, visitantes españoles y turistas de fuera que buscan una experiencia auténtica con buena comida, vinos locales, ambiente familiar, salones amplios… y un guiño arquitectónico que recuerda lo mejor de Córdoba.