Juanma Moreno: «La privatización es la gran mentira del PSOE»

GASTROTEST

Rafa Bellido (Barra y Mesa): «Las comidas son como las borracheras. Hay que esperar a ver cómo te sientan»

El chef repasa en esta entrevista sus bares de barrio, sus dulces favoritos y los restaurantes donde celebra con la familia

Un bocaito andalusí en el Mercado Victoria

E chef cordobés Rafa Bellido en su restaurante Barra y Mesa
E chef cordobés Rafa Bellido en su restaurante Barra y Mesa gurmé

Mercedes Ordóñez

Córdoba

Con más de un cuarto de siglo entre fogones, Rafa Bellido se ha consolidado como uno de los cocineros más sólidos y experimentados de Córdoba. Formado en la Escuela de Hostelería de Bodegas Campos, dio sus primeros pasos en cocinas como Olimpo, donde fue jefe ... de cocina, y se curtió profesionalmente junto a los propietarios del mítico Picnic, a quienes considera determinantes en su trayectoria. Pasó también por Casa Matías, un clásico de la ciudad, antes de embarcarse en su propio proyecto: Barra y Mesa, que cumple ya una década ofreciendo una cocina de producto, sabor y experiencia.

