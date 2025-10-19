Suscribete a
Quini Room: el nuevo piano bar de Córdoba donde la cena suena a música en directo

Con una carta que combina productos andaluces y guiños internacionales, este espacio del Grupo La Chiquita une gastronomía, coctelería y piano en vivo

Bocatín de calamares con alioli de ajo negro en Quini Room
Mercedes Ordóñez

Córdoba

Córdoba suma un nuevo espacio donde la gastronomía y la música se dan la mano. Quini Room, el primer piano bar de la ciudad, ha abierto sus puertas en calle Miguel Gila, 2, como una propuesta que une cocina gourmet, coctelería de autor ... y actuaciones musicales en directo.

