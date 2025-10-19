Quini Room: el nuevo piano bar de Córdoba donde la cena suena a música en directo

Córdoba suma un nuevo espacio donde la gastronomía y la música se dan la mano. Quini Room, el primer piano bar de la ciudad, ha abierto sus puertas en calle Miguel Gila, 2, como una propuesta que une cocina gourmet, coctelería de autor ... y actuaciones musicales en directo.

El local, impulsado por el Grupo La Chiquita de Quini, nace con la idea de ofrecer una experiencia sensorial completa: cenas con espectáculo, noches temáticas y un ambiente elegante pensado para disfrutar sin prisas. En palabras de sus responsables, Quini Room es «un lugar donde el sabor se escucha y la música se saborea».

Gastronomía al ritmo del piano

En el corazón de la propuesta se encuentra su carta, una combinación de tapas selectas y platos con producto de primera calidad. Entre los imprescindibles destacan las anchoas de Santoña en pan brioche tostado con mantequilla ahumada, el caviar con dos huevos fritos de corral, el «mitad y mitad» (un irresistible dúo de lomito ibérico 5J y queso payoyo sobre pan cristal, AOVE y tomate), y la ensaladilla con atún rojo de almadraba.

No faltan clásicos cordobeses como el salmorejo o propuestas con guiños internacionales como el bocatín de calamares con alioli de ajo negro, la mini hamburguesa de wagyu con cebolla caramelizada, o elbrioche de rabo de toro y calamares, una de las creaciones más comentadas entre sus primeros clientes. Para los amantes de la carne, el solomillo al foie se ha convertido en uno de los platos estrella.

En el apartado dulce, tarta de queso y brownie de chocolate ponen el broche final a una experiencia donde la música acompaña cada bocado.

Ensaladilla con atún rojo de almadraba en Quini Room GURMÉ

Coctelería y noches con espectáculo

El espacio cuenta también con una barra dedicada a la coctelería de autor. Durante las noches, el piano toma protagonismo y los artistas invitados convierten cada cena en un espectáculo íntimo.

Entre sus cócteles podemos encontrar el paloma (tequila, refresco de toronja, limón y sal), el clásico margarita o cosmopolitan o el expresso Martini.

La programación incluye jam sessions, monólogos, conciertos acústicos y actuaciones de piano en directo, con nombres reconocidos como Pitingo, encargado de inaugurar el local, o el pianista Dorantes, que también ha pasado por su escenario.

Una propuesta pionera en Córdoba

Con su apertura, Córdoba incorpora un concepto inédito hasta ahora en su oferta de ocio: el primer piano bar de la ciudad, donde la gastronomía se vive como un concierto y cada nota marida con un plato distinto.

Quini Room abre de miércoles a domingo por la noche, con reservas disponibles a través de su web oficial y en sus redes sociales.

Sin duda, una forma original de disfrutar de una cena con amigos durante el fin de semana en Córdoba.