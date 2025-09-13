Platos cordobeses y vinos de Montilla-Moriles: la propuesta maridada de Las Camachas

El Restaurante Las Camachas, situado en Montilla, es uno de los establecimiento del municipio que apuesta por la cocina tradicional en esta zona de la Campiña cordobesa.

Y para fortalecer ese vínculo con la tierra, el restaurante ofrece una experiencia enogastronómica con un menú maridado que fusiona la autenticidad de sus platos regionales con los vinos representativos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles.

El menú: un homenaje a la cocina local

Con más de sesenta años de historia, Las Camachas ofrece una carta basada en el producto de proximidad y de temporada, incluyendo elaboraciones tan emblemáticas como el rabo de toro, las alcachofas al Montilla, carnes maduradas y pescados frescos traídos directamente de la lonja de Málaga.

La oferta maridada de Las Camachas está disponible como experiencia gastronómica bajo reserva. Incluye una serie de platos emblemáticos maridados cuidadosamente con vinos generosos de Montilla-Moriles.

¿Qué entra en la propuesta de Las Camachas? Menú Maridado Montilla-Moriles Paté de perdiz de la campiña, con vino fino

Cardos blancos con almejas y gambas, acompañados por joven blanco

Atún rojo a la brasa ahumado, maridado con oloroso

Rabo de toro «a mi estilo», armonizado con amontillado

Tarta de queso con helado de limón, acompañada de un Pedro Ximénez

Una experiencia que une enoturismo y gastronomía cordobesa

La iniciativa responde a la creciente apuesta por experiencias que combinan gastronomía y enoturismo en Montilla. El restaurante aprovecha la riqueza de su entorno vitivinícola para ofrecer una experiencia sensorial completa, donde tanto el sabor de sus platos como la calidad de los vinos participan en un diálogo muy auténtico.

Las Camachas, un clásico en Montilla

Exterior del restaurante Las Camachas en Montilla (Córdoba) GURMÉ

El Restaurante Las Camachas, en Montilla, abrió sus puertas en 1962. Su nombre recuerda a la célebre Camacha, la figura popular mencionada por Cervantes en El coloquio de los perros, lo que aporta un aire legendario a un espacio que combina historia y tradición culinaria. Con varios salones y una bodega propia, este establecimiento ofrece a sus clientes una experiencia marcada por la hospitalidad y el respeto a los vinos de la D.O. Montilla-Moriles.

Su cocina se distingue por el apego al producto local y de temporada, con platos icónicos como las alcachofas al Montilla o el pez espada al Pedro Ximénez, además de carnes de caza, ibéricos y pescados procedentes de la costa andaluza.

Siempre con el aceite de oliva como protagonista, la propuesta de Las Camachas mantiene la esencia de la gastronomía montillana al tiempo que incorpora matices actuales. Una combinación que lo convierte en un lugar imprescindible para quienes buscan disfrutar de la tradición culinaria de la Campiña cordobesa en un entorno único.