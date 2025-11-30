El plato cordobés que revive una receta de hace siglos: así sabe el cordero sefardí que todos quieren probar en María Auxiliadora

En el casco histórico de Córdoba, emerge una propuesta gastronómica diferente: el Cordero sefardí a la miel de azahar del restaurante Sociedad Plateros María Auxiliadora. Una creación que rescata raíces antiguas, inspiradas en la cocina sefardí tradicional del Mediterráneo andalusí, y las trae al ... presente ofreciendo un bocado cargado de matices, memoria, aroma y sabor.

Una herencia culinaria que viaja en el tiempo hasta hoy

La cocina sefardí, con su bagaje histórico que hunde raíces en la Córdoba del siglo X y en la herencia judía de al-Ándalus, se caracteriza por la combinación de especias, texturas melosas, aromas florales y el uso de productos como la miel de azahar, hierbas aromáticas, frutos secos y carnes como el cordero. El cordero sefardí, en particular, era un plato festivo.

Al rescatar esa receta, Sociedad Plateros María Auxiliadora rinde homenaje a esas raíces y propone un viaje sensorial a través de productos locales que recuerdan al campo y a los clásicos mercados del pasado de la ciudad.

Sociedad Plateros María Auxiliadora: historia viva de la hostelería cordobesa

La Sociedad Plateros María Auxiliadora forma parte del legado vivo de las antiguas casas de hermandad de artesanos y cofrades que, desde mediados del siglo XX, dieron forma a las tabernas tradicionales de Córdoba.

Nació como punto de reunión de plateros, vecinos y familias del barrio, un espacio donde la comida casera y los vinos generosos se abrieron paso para disfrute de todos. Con el paso del tiempo, el establecimiento evolucionó sin perder su esencia: una cocina cordobesa, basada en el producto local, respetuosa con las recetas de siempre y abierta a reinterpretaciones que conectan la tradición con la cocina actual. Hoy, sigue siendo uno de esos bares donde se toma comida de siempre para todos, ya que destaca por su gran oferta de platos sin gluten.