Periko Ortega: «Somos de siguiente escalón. Estamos en este nivel y ya estamos pensando en mejorar...»

Periko Ortega vive una semana frenética tras recibir la primera estrella Michelin para Recomiendo, el pequeño y singular restaurante cordobés que dirige en la capital cordobesa. El cocinero reivindica una forma de entender la gastronomía anclada en la emoción, el producto de cercanía ... y los recuerdos de la cocina andaluza.

El chef celebra el momento con gratitud, «es una felicidad extrema», y con una responsabilidad que ya siente en el día a día, mientras vive una avalancha de reservas y se prepara para «seguir mejorando» junto a un equipo que, asegura, está «súper enchufado».Con un menú recién estrenado y el compromiso de seguir mejorando, Ortega afronta esta nueva etapa con ilusión y la vista puesta en un futuro inmediato.

Háblanos un poco sobre tu trayectoria.

Yo llevo en la cocina desde el año 98, o sea que ya son unos cuantos años… ya somos veteranos en esto. Mi trayectoria hasta llegar a este punto donde estamos ahora yo la considero muy feliz. Hemos sido muy felices cocinando, tenemos ganas de más, no nos hemos cansado todavía de esta profesión, así que súper felices.

¿Y qué sentiste cuando te dieron la primera estrella? ¿Qué significa para ti tener una estrella en Córdoba?

Bueno, un momento de felicidad extrema, porque es algo que siempre tienes en mente como objetivo subliminal. Que reconozcan este proyecto tan diferente en Córdoba, en una ciudad como Córdoba que tiene ese nivel gastronómico tan grande, y que haya mirado para el sur y nos sitúe ahora como la capital con más estrellas de Andalucía es un honor. Estamos orgullosos, felices, agradecidos, sobre todo a la guía, a la familia, al equipo, a todos nuestros clientes que durante tantos años nos han mantenido.

¿Qué dirías a la gente que no te conoce? ¿Qué define tu cocina y cómo has mantenido esa ilusión hasta hoy?

Cocinamos recuerdos; hacemos una cocina tecno-emocional muy moderna, pero tirando de esos recuerdos de infancia, de casa de madre, de casa de abuela… esa Córdoba antigua o esa Andalucía histórica que nosotros interpretamos en nuestros platos. Por supuesto, damos producto de cercanía: para nosotros es importante cocinar Córdoba, cocinar el entorno, y hacerlo también de la mano de artesanos cordobeses que mejoran la experiencia. Nos sentimos en un momento muy cómodo y súper honestos.

Sí, porque también la vajilla es de un ceramista, ¿no?

Sí, la vajilla nos la hace Iván Ros, y estamos felicísimos de poder colaborar con él haciendo esas piezas maravillosas y únicas.

Para una persona que no está acostumbrada a comer en un Michelin y que lo asocia a tres cifras por comensal... ¿Qué le dirías?

Pues mira, decirte que nosotros hacemos una política de precios muy honesta; siempre ha sido nuestra filosofía. Y en Córdoba tenemos esa facilidad. Fíjate, me hablaban el otro día de nuestro amigo y compañero Paco Morales: su tres estrellas Michelin es el tres estrellas más asequible de Europa. Imagínate lo que tenemos: la oportunidad de comer en uno de los mejores de Europa, y además uno de los más asequibles. Tenemos que valorar esto bien.

Nosotros tenemos una política de precios que, realmente, para lo que hacemos, somos asequibles. Estamos en 95 euros, y luchamos por ser lo más honestos posible para poder llegar al mayor nivel de gente posible, siempre intentando ser sostenibles. Porque es verdad que todo ha subido: los sueldos, los productos,...

¿Me puedes decir un plato que os defina para que quien no os conozca pueda hacerse una idea?

Bueno, yo te diría que mucha gente nos asocia con la mazamorra. Todo el mundo piensa que siempre la tenemos, y es verdad: siempre hemos tenido una mazamorra. Ya llevamos 63 versiones. En la actual la hacemos tirando del sabor de antaño, de ese «esparragao» clásico, que se están perdiendo los esparragaos, y por eso recuperamos ese aroma y ese sabor y lo llevamos a una mazamorra, jugando con la textura.

Luego sabéis que somos juguetones, y hacemos un trampantojo que es un momento costumbrista: esa taza de café en casa de la abuela con la lata de galletas de toda la vida. Y ahí jugamos, haciendo un plato salado que le está golpeando a la gente en sus recuerdos de infancia de una manera muy fuerte.

Qué guay. Bueno, y esta semana con la estrella, ¿has notado cambios? ¿Más demanda?

Bueno, esta semana desde que nos dieron la estrella ha sido una absoluta locura. Estamos agradecidísimos, muchas muestras de cariño, muchos mensajes de apoyo… es una maravilla sentirse así. Hemos tenido una demanda importante de reservas. Seguimos teniendo huecos, esto es importante decirlo, y sobre todo, lo que ha cambiado en nuestra mente es que ya estamos pensando en mejorar. Tenemos la estrella, y ya estamos pensando en que tenemos que seguir haciéndolo mejor. Tenemos una responsabilidad tremenda con nuestros clientes y vamos a seguir dando lo mejor; el equipo está súper enchufado.

¿Habrá novedades en el menú?

Estamos estrenando menú, porque justo había llegado el otoño-invierno ya casi, aunque en Córdoba tarda un poquillo más, y acabábamos de cambiarlo cuando nos dieron la estrella. Así que estamos prácticamente de estreno. La gente que ha venido esta semana lo ha probado. Estamos con platos muy de temporada, muy de esta época navideña que llega. Y seguramente después de vacaciones, en enero, volveremos a cambiar el menú.

Nos hemos enterado de que has abierto también en Granada... ¿Te planteas seguir creciendo? ¿Abrir nuevos conceptos?

A nosotros siempre nos ha gustado hacer proyectos. Acabamos de abrir Nervio en Granada y estamos contentísimos porque la ciudad nos ha acogido increíble. Siempre hay proyectos en mente, y nos siguen ofreciendo cosas. Pero nuestra casa, ReComiendo, va a seguir siendo así: así de pequeña y así de grande a la vez. Ahora queremos dar recorrido a Nervio, y seguramente en 2026 vendrán más cosas, pero de momento somos conscientes de lo que tenemos, que es muy grande y muy chulo, y queremos cuidarlo.

Naciste en Jaén, ¿no? ¿Tienes algo por allí o te gustaría tenerlo?

Sí, de Jabalquinto en Jaén. Nosotros estamos muy unidos a Jaén porque mis raíces son de allí, y me siento muy cercano, estamos al lado. Ahora mismo no hay plan de abrir allí, aunque Jaén está viviendo un momento gastronómico espectacular. Hay compañeros que lo están haciendo increíble. Llevan muchos años cocinando bien, y ahora por fin se está poniendo en valor. Tenemos allí valedores tremendos: la gente de Malak, Dama Juana, Bagá, Radis, Vandelvira… pedazos de restaurantes. Estoy encantado del momento que vive la tierra y de cómo está Andalucía entera.

Una estrella se dice que es un viaje… ¿el objetivo ahora es ir a por la segunda o prefieres fluir?

Nosotros queremos primero disfrutar el momento, disfrutar esto. Pero sí, absolutamente: somos de siguiente escalón. Ya estamos en este nivel y estoy pensando en cómo mejorar. ¿El objetivo será una segunda? El tiempo lo dirá. Lo que quiero es que mis clientes disfruten muchísimo, que les merezca la pena el viaje que hacen desde lejos o desde cerca para vivir lo que hacemos. Esa es la responsabilidad. Trabajamos pensando en mejorar; que luego llegue una segunda estrella Michelin… pues estaré agradecidísimo.