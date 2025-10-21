Onakasita: el rincón del sushi que conquista Poniente Sur

Dentro del Centro Comercial Zoco se encuentra Onakasita, el restaurante que ha traído el sabor del Lejano Oriente a Córdoba con sello propio. Detrás del proyecto está Antonio Rojas, un empresario cordobés que decidió transformar su exitoso servicio de comida a domicilio en un espacio ... donde disfrutar con calma del sushi, los woks y los pokés más frescos.

Su nombre ya es toda una declaración de intenciones: Onakasita significa literalmente «tengo hambre» en japonés. Y lo cierto es que entrar en su local abre el apetito solo con ver los colores de los platos y la barra repleta de productos.

Sushi, woks y pokés con acento cordobés

La carta de Onakasita combina el respeto por la cocina japonesa con un aire actual y personal. Hay futomakis y niguiris elaborados con atún rojo Balfegó, pokés pensados para comer saludable, y que pueden ser también veganos.

Para los más curiosos, la propuesta incluye opciones que van más allá del sushi tradicional: desde gyozas o tartares de salmón o atún rojo a woks como el clásico yakisoba o el pad thai.

Un plan en Poniente Sur

Onakasita abre todos los días para comidas (de 13:00 a 15:40 h) y cenas (de 20:30 a 23:40 h). El espacio, de diseño actual y ambiente relajado, cuenta con sala, terraza y reservado, ideal tanto para una cita como para una cena entre amigos.

Además, su ubicación lo convierte en una excelente opción para quienes buscan un plan diferente en Córdoba, sin tener que salir del barrio: buena comida, un ambiente tranquilo y ese toque exótico que cada vez gana más adeptos en la ciudad.

El auge del sabor oriental en Córdoba

El éxito de Onakasita demuestra que la cocina oriental ha dejado de ser una rareza para convertirse en parte del día a día gastronómico del cordobés.

Así que, si te apetece una comida ligera pero sabrosa, o una cena con el encanto del Japón moderno sin salir de Poniente Sur, Onakasita es una apuesta segura. Porque cuando el hambre aprieta, y el cuerpo te pide sushi, nada mejor que dejarse llevar por el significado de su nombre.