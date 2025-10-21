Suscribete a
ABC Premium
Directo
Foro ABC con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía

UNA COMIDA INTERNACIONAL

Onakasita: el rincón del sushi que conquista Poniente Sur

Un restaurante donde disfrutar de cocina oriental moderna, woks al gusto y atún rojo sin salir de la ciudad

Adrián Castro (Aceites Renacer): «Cogí las riendas del olivar familiar para crear nuestra propia marca de aceite ecológico»

Onakasita en Córdoba
Onakasita en Córdoba GURMÉ

Mercedes Ordóñez

Córdoba

Dentro del Centro Comercial Zoco se encuentra Onakasita, el restaurante que ha traído el sabor del Lejano Oriente a Córdoba con sello propio. Detrás del proyecto está Antonio Rojas, un empresario cordobés que decidió transformar su exitoso servicio de comida a domicilio en un espacio ... donde disfrutar con calma del sushi, los woks y los pokés más frescos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app