Última hora
gala michelin 2026

Nueva estrella Michelin para Córdoba: ReComiendo del chef Periko Ortega

El cocinero cordobés consigue la primera estrella Michelin para su restaurante en la gala Michelin 2026 celebrada hoy en Málaga

Periko Ortega de ReComiendo (Córdoba)

Mercedes Ordóñez

Córdoba

El restaurante ReComiendo, capitaneado por el chef cordobés Periko Ortega, ha logrado alzarse con una merecida estrella Michelin, convirtiéndose en uno de los grandes embajadores de la alta cocina creativa en Córdoba. Ortega imprime en cada plato su personal filosofía: «power», memoria ... y sentido del recuerdo se dan cita en un espacio moderno, alejado del circuito turístico, diseñado para ofrecer un recorrido culinario que comienza con aperitivos en una barra original antes de pasar al comedor contemporáneo.

