Nueva estrella Michelin para Córdoba: ReComiendo del chef Periko Ortega

El restaurante ReComiendo, capitaneado por el chef cordobés Periko Ortega, ha logrado alzarse con una merecida estrella Michelin, convirtiéndose en uno de los grandes embajadores de la alta cocina creativa en Córdoba. Ortega imprime en cada plato su personal filosofía: «power», memoria ... y sentido del recuerdo se dan cita en un espacio moderno, alejado del circuito turístico, diseñado para ofrecer un recorrido culinario que comienza con aperitivos en una barra original antes de pasar al comedor contemporáneo.
Su propuesta se articula en torno a tres menús degustación que cambian constantemente: Recuerdos, Memoria y Nostalgia. Los dos primeros ofrecen maridaje. Platos emblemáticos como la mazamorra cordobesa o un pase de panes artesanos acompañados por más de veinte aceites diferentes, se pueden degustar en este restaurante cordobés.
El reconocimiento a Periko Ortega confirma que la capital cordobesa ya no solo custodia un legado histórico y patrimonial, sino que también marca tendencia en la alta cocina, sumándose con fuerza a la vanguardia que recorre toda Andalucía. Así, con esta distinción, Córdoba consolida su lugar en el mapa gastronómico nacional como un territorio donde el sabor, la memoria y la innovación conviven con una naturalidad ejemplar.
