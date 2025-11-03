Suscribete a
ABC Premium
Directo
Mazón mantiene su acta de diputado y seguirá como aforado
Juicio al fiscal general
García Ortiz «no» se considera «responsable de los delitos que se le imputan»

ACTUALIDAD

Moriles lleva su sabor a Córdoba de la mano de Taberna La Montillana

El municipio de la Campiña Sur protagoniza una nueva entrega del proyecto «77 pueblos, 77 semanas», que rinde homenaje a la gastronomía cordobesa

Deléitate con las gachas heladas con pestiño de este restaurante cordobés

Tortillita de bacalao con picada de naranja y cebolleta fresca en Taberna La Montillana
Tortillita de bacalao con picada de naranja y cebolleta fresca en Taberna La Montillana GURMÉ

GURMÉ

Córdoba

Del 3 al 9 de noviembre, la Taberna La Montillana de Córdoba incluirá en su carta dos platos inspirados en la cocina de Moriles, reinterpretados por su chef, Antonio Jiménez, dentro del proyecto gastronómico «77 pueblos, 77 semanas, un viaje por la gastronomía de ... Córdoba».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app