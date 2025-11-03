Moriles lleva su sabor a Córdoba de la mano de Taberna La Montillana

Del 3 al 9 de noviembre, la Taberna La Montillana de Córdoba incluirá en su carta dos platos inspirados en la cocina de Moriles, reinterpretados por su chef, Antonio Jiménez, dentro del proyecto gastronómico «77 pueblos, 77 semanas, un viaje por la gastronomía de ... Córdoba».

Prueba las recetas típicas de Montilla «77 pueblos, 77 semanas, un viaje por la gastronomía de Córdoba» 3 al 9 de noviembre

Taberna La Montillana (Córdoba)

El cocinero cordobés ha viajado hasta el municipio de la Campiña Sur para conocer de primera mano las recetas tradicionales del pueblo, elaboradas por vecinas de la localidad. De esa experiencia nacen dos propuestas con sello propio: una tortillita de bacalao con picada de naranja y cebolleta fresca y, como postre, unas gachas de mosto con helado de queso azul Calaveruela y crumble de canela y clavo.

Gachas de mosto en Taberna La Montillana GURMÉ

Durante su visita, Antonio Jiménez compartió fogones con las morilenses Antonia Corpas Servián, Palmira Serrano Córdoba y Josefina Ortiz Cortés, integrantes de la Asociación de Mujeres Zapatereñas, que le mostraron cómo preparar la tradicional naranja picá con bacalao, un plato humilde de invierno que antiguamente se llevaba al campo en época de aceituna.

Unos platos muy característicos de Montilla

También conoció la elaboración de las gachas de mosto, de la mano de María Ángeles Llamas y Paula García, únicas depositarias de la receta original, que preparan habitualmente en la fábrica Castillo de Moriles. Este dulce típico se elabora con mosto, infusión de clavo, infusión de canela, harina y maicena, y forma parte del recetario más tradicional del pueblo.

Propuesta esta semana en Taberna La Montillana (Córdoba) GURMÉ

Las vecinas recordaron, además, otros platos muy característicos de Moriles, como las papas en paseo (patatas fritas con majado de ajo, perejil y aceite), las croquetas de bacalao, las albóndigas con caldo blanco o las gachas de cuscurrones que se elaboran por Todos los Santos.

Con esta iniciativa, Taberna La Montillana continúa su recorrido por la provincia mostrando la riqueza y diversidad culinaria de los pueblos cordobeses, combinando tradición y creatividad en una propuesta que une territorio, historia y sabor.