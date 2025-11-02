Suscribete a
córdoba y sus clásicos

El montadito más original está en Los Chopos

El mollete Ángel Saavedra, un clásico reinventado que se ha convertido en símbolo de la casa

Dónde disfrutar de una buena comida italiana en Córdoba

Mollete Ángel Saavedra de Los Chopos (Córdoba)
Mollete Ángel Saavedra de Los Chopos (Córdoba)

Mercedes Ordóñez

Córdoba

Los Chopos es un establecimiento familiar que lleva más de diez años ofreciendo una cocina cordobesa sencilla con productos y recetas de siempre, pero dándoles un toque personal e innovador.

Entre sus propuestas más exitosas tenemos el mollete Ángel Saavedra, un montadito elaborado con ... pan de mollete, bacalao ahumado y naranja de Palma del Río (Córdoba).

