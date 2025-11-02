El montadito más original está en Los Chopos

Los Chopos es un establecimiento familiar que lleva más de diez años ofreciendo una cocina cordobesa sencilla con productos y recetas de siempre, pero dándoles un toque personal e innovador.

Entre sus propuestas más exitosas tenemos el mollete Ángel Saavedra, un montadito elaborado con ... pan de mollete, bacalao ahumado y naranja de Palma del Río (Córdoba).

La combinación de la textura suave del pescado con el punto cítrico característico de la fruta recuerda al emblemático salmorejo con bacalao y naranja que forma parte del recetario más antiguo de la ciudad. Con este mollete, Los Chopos ha conseguido convertir un plato tradicional en una tapa original y diferente. Variedad de molletes de Los Chopos en Córdoba GURMÉ Además, este bar ofrece una amplia variedad para los amantes de los montaditos: más de 40 tipos de molletes distintos en su carta, desde los clásicos de jamón y lomo hasta opciones más creativas con productos del mar y guiños contemporáneos. Aunque los más destacados, además del Saavedra, son: El Cordobés, de lomo ibérico, jamón ibérico del valle de los Pedroches, queso fundido y pimiento frito; y el mollete Séneca, de anchoas de Santoña, tomate, bonito del norte y salsa de ajo y perejil. La propuesta se completa con tapas, guisos, revueltos y raciones en una taberna que mantiene el espíritu familiar con el que nació hace una década. Algunos de sus platos más destacados son, por ejemplo, el cruasán de tartar de atún, las croquetas de atún con velo de tarantelo, las alcachofas confitadas con foie de pato, cocido o volcán de patatas y gulas, entre otras propuestas.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión