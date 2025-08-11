Una de las mejores hamburguesas de Andalucía está en este pueblo de Córdoba

'La Reina' se alza con el bronce andaluz en el V Campeonato de España de Hamburguesas

En Palma del Río, un rincón cordobés con tradición gastronómica, se esconde una de las joyas burger más aclamadas del sur. El establecimiento Ficus Burger & Food ha logrado conquistar el paladar de jurados profesionales y amantes de la carne gracias a su receta La Reina, que se ha alzado con el tercer puesto en el V Campeonato de España de Hamburguesas en la categoría andaluza.

¿Qué tiene de especial La Reina?

El nombre no es casual: esta hamburguesa «nace coronada» y combina ingredientes pensados para un bocado de lujo. Sobre un suave pan brioche se monta queso tierno de cabra, taco de cebolla marinado, bacon bits y una salsa de crema de foie que envuelve cada mordisco. El resultado es una mezcla de sabores intensos y texturas que hacen honor a su título.

Ubicada en Paseo Alfonso XIII, 64, en pleno corazón de Palma del Río, la propuesta de Ficus Burger & Food se ha convertido en destino obligado para los que buscan una hamburguesa con identidad propia y un toque de cocina de autor.

'La Reina' se compone de pan brioche, queso tierno de cabra, taco de cebolla marinado, bacon bits y salsa de crema de foie GURMÉ

El podio de las mejores hamburguesas de Andalucía

En esta quinta edición del campeonato, el primer puesto fue para La Gamberra 2.0 de Street Food Burger Viapol (Sevilla), una receta que combina brioche rojo glaseado, carne de chuletón madurado, costilla de cerdo ahumada y desmenuzada, cheddar blanco ahumado, mayonesa ahumada, bacon bits caramelizados y crujiente de Gublins. El segundo lugar lo completó otra propuesta sevillana, mientras que La Reina de Palma del Río cerró el trío de honor, situando a Córdoba en el mapa nacional de la alta hamburguesa.

La próxima vez que pases por este pueblo cordobés, quizá quieras cambiar la tapa de siempre por una burger que, según el jurado, está entre las mejores de toda Andalucía.