CURIOSIDADES

Martín Berasategui, sobre La Herencia by El Pisto: «Sois increíbles, contagiáis e ilusionáis. ¡Aúpa Córdoba!»

El chef español con más estrellas Michelin envía un mensaje de apoyo y admiración al equipo del restaurante cordobés

Taberna la Herencia: El legado de «El Pisto» continúa

Tapa de pisto al estilo de la Taberna San Miguel «Casa El Pisto» JOSÉ ALBERTO PAÑERO

Mercedes Ordóñez

Córdoba

El cariño del chef español más laureado del mundo ha llegado a Córdoba. Martín Berasategui, con diez estrellas Michelin repartidas entre sus restaurantes, ha dedicado un vídeo lleno de entusiasmo y reconocimiento al equipo de La Herencia by El Pisto, una de las ... tabernas más queridas y con mayor proyección de la capital cordobesa.

