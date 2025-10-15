Martín Berasategui, sobre La Herencia by El Pisto: «Sois increíbles, contagiáis e ilusionáis. ¡Aúpa Córdoba!»

El cariño del chef español más laureado del mundo ha llegado a Córdoba. Martín Berasategui, con diez estrellas Michelin repartidas entre sus restaurantes, ha dedicado un vídeo lleno de entusiasmo y reconocimiento al equipo de La Herencia by El Pisto, una de las ... tabernas más queridas y con mayor proyección de la capital cordobesa.

«Bueno, amigos y amigas, a mis grandes amigos de La Herencia sois increíbles, transmitís, contagiáis, ilusionáis... quiero que sigáis así con ese triple garrote y vamos a comernos el mundo. ¡Aúpa Córdoba y aúpa mis amigos, que son los mejores!», expresó Berasategui en su mensaje, difundido a través de las redes sociales del restaurante.

El vídeo, breve pero cargado de emoción, ha sido recibido como un auténtico regalo por parte del equipo del establecimiento, que no dudó en compartirlo con orgullo. En él, el chef vasco utiliza su característica expresión «triple garrote», sinónimo de fuerza, energía y pasión por la cocina, para reconocer el trabajo que La Herencia by El Pisto viene desarrollando desde su apertura.

Un guiño a la cocina cordobesa

Ubicada en el centro de Córdoba, La Herencia by El Pisto es heredera del espíritu de la emblemática Taberna El Pisto, uno de los templos gastronómicos de la ciudad. Su propuesta combina clásica gastronomía cordobesa con una mirada contemporánea, en la que no faltan guiños a los productos locales, recetas de siempre y una puesta en escena cuidada.

El restaurante ha sabido reinterpretar platos icónicos como el salmorejo, el rabo de toro o las berenjenas con miel, dotándolos de un sello propio que mantiene viva la esencia de la taberna original. Este equilibrio entre la memoria y la innovación lo ha convertido en un espacio de referencia para quienes buscan disfrutar de la cocina cordobesa más auténtica, pero con un toque actual.

Reconocimiento de un grande

Que Martín Berasategui, uno de los grandes embajadores de la gastronomía española, elogie públicamente a un restaurante cordobés no es cualquier cosa.

Su mensaje refuerza el prestigio de la hostelería local y destaca el talento de una nueva generación de profesionales que apuesta por la calidad en cada plato.

Desde La Herencia by El Pisto, el agradecimiento ha sido unánime con un mensaje de agradecimiento por estas palabras: «Gracias siempre, te esperamos pronto por Córdoba».