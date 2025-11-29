La Marina, el marisco fresco al alcance de todos en Córdoba

Gambas blancas extra, langostinos tigre, alistados, cuerpos, cigalas, centollos, buey de mar, cañaílla e, incluso ostras son solo una parte de los muchos mariscos de La Marina, la marisquería situada en la calle Mayor de Santa Marina, número 27.

Cuenta con la veteranía y ... la sabiduría de Pepe Alba, un marisquero de toda la vida que cuece él mismo todos los productos frescos de alta calidad y les da el punto exacto, bien para que puedan tomarse allí mismo o bien para comprar y llevar, como explica la gerente, Laura Roda.

Pepe Alba tiene a sus espaldas una amplia experiencia en un bar en el barrio Edisol y que capitanee La Marina «supone un sello de calidad: nadie conoce el marisco en la ciudad tan bien como lo conoce Pepe porque no se centra simplemente en las gambitas, sino que trabaja centollas, buey, buey de mar, cigalas y sabe tratar ese producto que viene del mar». Heredó la forma de cocción tal y como la hacía su padre.

Pepe Alba, tras la barra de La Marina, junto a selectos mariscos Rafael Carmona

El próximo 21 de diciembre La Marina cumplirá un año de andadura en el que se ha ganado a una clientela sólida que va desde los vecinos del barrio a los turistas que llegan a pasear por esta zona de tanta solera.

Complementa además con propuestas gastronómicas como las frituras de pescado que estén al gusto de todos, como los boquerones al limón cogiendo recetas tradicionales tanto de Pepe como de su madre.

En la carta entre los fritos a 180 grados figuran pimientos del Padrón, cazón en adobo, pijotas, bacalao, choco, calamar y rosada, tortillitas de calamares (por unidades), gambas rebozadas, croquetas de puchero y lagrimitas de pollo. Con la primera cervecita que se pide tiene como costumbre poner una tapa.

El tándem perfecto de estas delicias del mar es una amplia selección de quince vinos blancos en la que no falta el fino de Córdoba hasta el albariño. Para comenzar puede escogerse entre tomate con ventresca y salpicón. A la plancha se pueden pedir el choco y el calamar, y el pulpo a la gallega. A la cazuela, almejas o gambas al ajillo, mejillones al vapor y mejillones pipirrana.

«No queremos que se asocie el marisco con que es algo caro, sino que puede estar al alcance de todo el mundo», como realza Laura Roda: «A la vista está que un cuarto de gambas está a 15,50 euros».

Mesas de la marisquería situada en el barrio de Santa Marina Rafael carmona

La procedencia de «los centollos, bueyes y lo que nosotros 'bichos', percebes, erizos y demás eso viene todo del norte, de Galicia. Antiguamente, Pepe tenía que irse a MercaMadrid y entrar en una subasta. Todo eso ya es digital: entramos todas las semanas y compramos cada vez que lo necesitamos», detalla Roda sobre la forma en que adquieren sus productos.

La intención es que lo que su clientela encuentra en el despacho sea un producto fresco, recién cocido para llevar a un precio competitivo y más con vistas a la Navidad que se avecina, un tiempo en el que por excelencia se celebra mucho y el marisco no falta en los hogares.

Frescura Los productos de La Marina, para tomar allí o para llevar, se cuecen a la manera tradicional, con olla

Laura Roda matiza que Pepe no compra nada cocido previamente: «No le gusta ese punto de sal que le suelen dar y, aparte, él cuece como se cocía de manera tradicional, con olla, como lo hacía su padre. Tiene un don que ha heredado de su padre, y la constancia y perseverancia de su madre porque son una familia súper trabajadora de la ciudad».

La vajilla. de cerámica de La Rambla. está decorada con limones Rafael carmona

Los platos artesanales en los que se sirve todo son de Cerámica El Titi, de La Rambla, con el diseño de limones que son el emblema de esta casa y tan bien conjuntan con los manjares que da el mar.

La Marina tiene zona de terraza exterior, dentro dispone de mesas y un salón para reuniones más grandes, que abre todos los días de 12.00 a 16.30 horas, y de 19.30 a 23.00 horas, y los fines de semana, de mañana y de 20.30 horas a 24.00 horas.