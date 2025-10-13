Lunes festivo de montaditos y tapas en El Relevo

Este lunes festivo los cordobeses tienen un plan sencillo y sabroso: una ronda de montaditos y tapas en El Relevo. Uno de esos bares que ya se han ganado un hueco entre los amantes de la cocina popular sin complicaciones.

Situado en la capital, ... este establecimiento combina el ambiente relajado de la taberna tradicional con una carta pensada para compartir entre amigos o familia.

Con precios ajustados y una oferta tan variada como apetecible, los montaditos de El Relevo, a 2,90 euros, son el alma de la casa. Los hay para todos los gustos: de pringá, con su sabor tan característico; de jamón serrano, el clásico serranito, que nunca falla con su mezcla de carne y pimiento; el sabroso piripi de lomo, o incluso uno más atrevido, el montadito de kebab, que aporta un toque internacional sin perder el carácter local. Un tapeo con buen ambiente Además de su carta de montaditos, El Relevo ofrece una selección de tapas y raciones que giran en torno a los sabores tradicionales de la tierra: salmorejo cordobés, flamenquines, croquetas o carnes al punto acompañadas de papas fritas caseras. Su barra, siempre animada, es un punto de encuentro habitual los fines de semana, y también en días festivos como este lunes 13, donde muchos cordobeses aprovechan para hacer una parada para dar el punto final a este puente de octubre. Un festivo para saborear Córdoba Este lunes festivo, con motivo de la celebración ayer domingo del Día del Pilar u, oficialmente, Día de la Fiesta Nacional, El Relevo se presenta como una de las mejores opciones para disfrutar sin prisas de la gastronomía local. Un lugar donde el pan crujiente, el aroma de los montaditos recién hechos y el murmullo de la barra resumen a la perfección lo que significa tapear en Córdoba: una buena conversación con amigos, buen ambiente y unas clásicas tapas y montaditos de toda la vida.

