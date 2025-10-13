Suscribete a
ABC Premium

de tapeo por córdoba

Lunes festivo de montaditos y tapas en El Relevo

Un clásico cordobés para disfrutar de buena compañía, cerveza fría y bocados con sabor casero

Montaditos en el bar El Relevo de Córdoba
Montaditos en el bar El Relevo de Córdoba GURMÉ

Mercedes Ordóñez

Córdoba

Este lunes festivo los cordobeses tienen un plan sencillo y sabroso: una ronda de montaditos y tapas en El Relevo. Uno de esos bares que ya se han ganado un hueco entre los amantes de la cocina popular sin complicaciones.

Situado en la capital, ... este establecimiento combina el ambiente relajado de la taberna tradicional con una carta pensada para compartir entre amigos o familia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app