Suscribete a
ABC Premium

Gurmé

Juan Carlos Sarmiento, la fórmula del mejor bombón de chocolate

El maestro repostero de Almodóvar del Río analiza cómo son las delicias que elabora en Pastelerías Roldán tras ganar el primer premio en Guadalcao

Un repostero cordobés gana el premio al mejor bombón en un concurso internacional de cacao

Juan Carlos Sarmiento, en el obrador de Pastelerías Roldán, donde trabaja
Juan Carlos Sarmiento, en el obrador de Pastelerías Roldán, donde trabaja Rafael carmona
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Bombón, desde los tiempos de Luis XIV, el Rey Sol, significa dos veces bueno. Quien lo aplica a la perfección es el maestro repostero Juan Carlos Sarmiento, que ha elaborado el mejor bombón de chocolate en la segunda edición de Guadalcao 2025, la ... Semana Internacional del Cacao y el Chocolate, en Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app