La heladería de Córdoba que tiene un 'Solete' y está a orillas del Guadalquivir

El verano cordobés pide a gritos un buen helado que alivie las altas temperaturas. Y pocos lugares lo representan mejor que Buonisssimo, la heladería del Paseo de la Ribera que se ha convertido en parada obligatoria tanto para cordobeses como para visitantes.

Su privilegiada ubicación junto al Guadalquivir, la calidad de sus helados artesanos y su compromiso social han hecho que la Guía Repsol la distinga con un Solete, ese reconocimiento que señala a los sitios con encanto que invitan a volver una y otra vez.

Helados de autor, a orillas del Guadalquivir

Desde 2013, el maestro heladero Daniele elabora en Buonisssimo helados 100 % artesanos, con recetas que combinan tradición italiana y creatividad propia. La carta cambia cada temporada para sorprender a los más golosos. Este año, entre las novedades destacan el helado de nectarina con hierbabuena y la renovación de uno de los más afamados del local: el de fruta del dragón ecológica, cultivada por una productora de Aguilar.

Los más golosos tienen su refugio en propuestas como la selva negra, la crema de plátano o la avellana con chocolate blanco, mientras que los clásicos siguen conquistando paladares: stracciatella, turrón o limón y jengibre, este último con un toque de picante que engancha tanto a clientes locales como a turistas que regresan buscando repetir la experiencia.

Además, muchos de los helados de Buonisssimo son aptos para veganos y están elaborados sin lactosa ni gluten, como sus sorbetes, incluido uno de chocolate, el de pistacho o el de avellana, que demuestran que un helado puede ser cremoso, intenso y apto para todos los públicos.

Helado de fruta de dragón en la heladería con Solete Repsol de Córdoba GURMÉ

Un Solete cordobés con mucho sabor

La distinción de la Guía Repsol ha confirmado lo que Córdoba ya sabía: Buonisssimo no es una heladería más. El Solete premia esos lugares que no buscan el lujo, sino transmitir autenticidad, buena relación calidad-precio y una experiencia agradable.

Aquí, el ritual es sencillo pero irresistible: elegir un cucurucho o tarrina, sentarse en la terraza con vistas al río y dejar que el helado refresque las tardes infinitas de verano cordobés. El entorno lo completa todo: paseantes, turistas y familias que recorren la Ribera y que encuentran en Buonisssimo el respiro perfecto entre historia, cultura y gastronomía.

Helados que también son sonrisas

Pero Buonisssimo es mucho más que un escaparate de sabores originales. Desde hace casi una década, cada verano el equipo de la heladería se desplaza al Hospital Reina Sofía con su carrito de helados para repartirlos entre los niños ingresados en la planta infantil.

Este gesto, que se repite año tras año, se ha convertido en una tradición esperada tanto por los pequeños pacientes como por sus familias y el personal sanitario. No se trata solo de refrescar el paladar, sino de regalar un momento de alegría y normalidad en un contexto difícil. Padres y médicos coinciden en que esa visita marca la diferencia: por unas horas, el hospital se llena de sonrisas.

Una dulce parada en Córdoba

A lo largo de los años, Buonisssimo se ha consolidado como uno de los grandes atractivos para esos paseos al atardecer. Su ubicación frente al Guadalquivir, a un paso del Puente Romano y de la Mezquita-Catedral, lo convierte en un lugar perfecto para hacer una parada cuando echamos la tarde. Un buen plan para familias, amigos y parejas que buscan disfrutar de una experiencia sencilla y deliciosa.