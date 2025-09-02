Una de las hamburgueserías más esperadas abrirá en Córdoba este viernes

Una de las smash burgers elaboradas por la nueva hamburguesería que abre este viernes en Córdoba

Xpecado, la cadena andaluza especializada en smash burgers, prepara su quinta apertura en la región con un nuevo local en el centro de Córdoba, concretamente en la calle Claudio Marcelo.

Nacida en Jaén en 2022, la marca ha crecido con rapidez, conquistando a los amantes de las hamburguesas en varias ciudades andaluzas. No en vano, en su año de fundación, ya obtuvo el reconocimiento como la segunda mejor hamburguesa de Andalucía en el concurso 'Best Burger Spain'.

Tras su debut, Xpecado extendió su presencia a Sevilla, Madrid, Málaga y Almería. ¡Y ahora en Córdoba!

La marca ya ha anunciado su llegada a la ciudad a través de sus redes sociales con este vídeo tan original:

¿Cómo son sus smash burger?

El sello distintivo de Xpecado es la smash burger, una técnica en la que la carne 100 % vacuno se prensa sobre la plancha, logrando un exterior crujiente y un interior jugoso. Estas hamburguesas suelen ser dobles y se sirven con pan brioche, queso cheddar y salsas caseras.

En su carta habitual se encuentran versiones como la «Clásica», la «Bacon Cheese» o hamburguesas más audaces como la Trufada, con huevo, cebolla caramelizada y mayo trufada; la Xpace Jam, con queso de cabra, pulled pork y cebolla crujiente, o, por ejemplo, The Veggie, una opción vegana hecha con Heüra.

También ofrecen acompañamientos como patatas caseras, boniato crujiente y entrantes como alitas con kikos desmenuzados. En Sevilla, sumaron una oferta de postres como Oreo Xtreme, Justkinder o NY cheesecake.

Córdoba: nuevo templo del pecado gastronómico

El nuevo local se ubicará en una zona estratégica de Córdoba capital: la céntrica calle Claudio Marcelo y abrirá sus puertas este viernes.

Córdoba será la quinta ciudad con un Xpecado físico en Andalucía y un paso más de una marca que ha sabido diversificar su presencia en la región.

Una marca que destaca por su oferta diferenciada: Xpecado aporta un formato moderno, urbano y enfocado en el street food de calidad, dirigido a un público joven y exigente, con un concepto potente y coherente.

Aunque una de sus claves es la anticipación mediática, es decir, cómo la marca ha sabido generar expectación en sus posibles consumidores, a través de redes sociales y de canales como Uber Eats.

Con su sabor contundente, estética desenfadada y una trayectoria que da pasos firmes, Xpecado llega a Córdoba para quedarse.