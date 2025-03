Los restaurantes de cocina creativa que triunfan en Córdoba

ReComiendo

En este establecimiento no solo se come, también se vive una experiencia que traspasa el sentido del gusto. Todos los sentidos cobran importancia a la mesa de ReComiendo, un lugar donde recordar está de moda . Las creaciones gastronómicas se realizan a golpe de recuerdo porque Periko Ortega no quiere crecer. El chef echa mano de recuerdos de su infancia, adapta platos antiguos con presentaciones actuales y técnicas innovadoras.

Dirección: C. Mirto, 7, Nte. Sierra, 14012 Córdoba

Teléfono: 957 10 73 51