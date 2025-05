Dónde beber la cerveza más fría de Córdoba

Mercado Victoria

El Mercado Victoria no solo ofrece una gran variedad de cervezas , sino que también garantiza su frescura con el sistema glacial de Cruzcampo , manteniendo la cerveza a una temperatura óptima de entre 0 y -2 grados. No obstante, no solo es destacable el punto perfecto de sus cañas, este mercado gastronómico es ideal para picotear gracias a su amplia variedad de aperitivos como aceitunas, salazones, ibéricos o incluso ostras y caviar, entre otras muchas opciones.

Dirección: Paseo de la Victoria, s/n.

Teléfono: 957 29 07 07