Dónde comer en Baena: sitios recomendados para disfrutar de platos típicos

Baena, conocida por su aceite de oliva, su historia y tradición andaluza, tiene una herencia gastronómica ligada al campo, los productos de la tierra y la cocina de proximidad.

Sus bares, mesones y restaurantes muchas veces ofrecen platos de cuchara, tapas tradicionales y cocina casera, ... ideal para quien quiere vivir la Córdoba interior fuera de los circuitos más turísticos. Esta pequeña guía repasa cinco establecimientos para quienes visitan Baena en busca de sabor, tranquilidad y buen comer.

Bodega Palacios Restaurante

Bizcocho al whisky con helado de turrón en Bodegas Palacios GURMÉ

Si buscas una experiencia más formal o de restaurante en Baena, Bodega Palacios destaca por su carta más elaborada. Ideal para comidas familiares o cenas donde quieres disfrutar calma, buena mesa y platos consistentes.

Opta por platos tradicionales de la cocina cordobesa y andaluza: guisos de legumbres, carnes de caza o de monte si están disponibles, acompañados de pan casero, aceite de oliva local y vinos de la tierra. Torreznos con pimientos, escalope gratinado o solomillo a la brasa son algunas de sus opciones.

Es un lugar adecuado para quien busca comer bien en mesa y con un trato más sosegado que en un bar de tapas.

¿Dónde comer en Baena? Restaurante Bodega Palacios Av. Padre Villoslada, 65. Baena, Córdoba

653 93 07 57[Inserte item-lista]

Picoteo Bar de Tapas

Aperitivo elaborado por Picoteo Bar de Baena GURMÉ

Si lo que buscas es un plan informal, con amigos o tras un paseo, Picoteo Bar de Tapas representa la opción ideal para tomar unas tapas variadas en un ambiente relajado con precios accesibles.

En su carta encontramos una gran variedad de propuestas, entre las que podemos destacar salmorejo con berenjenas, jamón y huevo, su selección de ibéricos y embutidos, sus alcachofas al fino Baena y jamón ibérico, su salmón noruego con velouté de salsa ponzu o su carrillada de cerdo estofada y cremoso de patata. Ideal para quienes quieren probar un poco de todo, compartir tapas o comer con su menú del día con primer y segundo plato.

Tapear en Baena Picoteo Bar Av. Padre Villoslada, 29. Baena. Córdoba

957 94 54 65[Inserte item-lista]

Mesón Casa del Monte

Guisos en Mesón Casa del Monte (Baena) GURMÉ

Mesón Casa del Monte es un restaurante del centro histórico de Baena que está ubicado en el histórico edificio de la Casa de la Tercia (1774). Ofrece esa cocina mediterránea de toda la vida, sencilla, reconfortante, ideal para quien busca platos de cuchara y sabor casero. Su ambiente rústico y acogedor completa la experiencia. Además, cuenta con varios salones que permiten tener un ambiente más o menos intimo para encuentros y reuniones.

En su carta podemos encontrar berenjenas con salmorejo, bacalao gratinado al alioli de miel y frutos secos o bacalao confitado en aceite de oliva con mini pisto. Además, Mesón Casa del Monte ofrece también desayunos. Una oportunidad para probar el aceite de oliva de la DOP Baena.

Un restaurante en Baena Mesón Casa del Monte Pl. de la Constitución. Baena (Córdoba)

957 66 51 69[Inserte item-lista]

Bar Casa Juli

Bar Casa Juli (Baena) TURISMO ANDALUCÍA

Para quienes buscan un lugar auténtico de pueblo, con trato cercano, tapas clásicas y buen ambiente local, Bar Casa Juli representa esa experiencia genuina. Es ideal para un aperitivo, cañas o tapas rápidas.

En su carta podemos encontrar desde embutidos, quesos, fritos, combinaciones sencillas, tapas de temporada, su famoso pulpo, su solomillo o su tierna brocheta. Perfecto para quienes quieren vivir la experiencia más cotidiana del Baena que no siempre aparece en guías gourmet.

¿Dónde tomar algo en Baena? Bar Casa Juli Calle Montilla 24. Baena.Córdoba

957 94 50 85[Inserte item-lista]

Tapas Magaluf

Ración de croquetas en Tapas Magaluf (Baena) TURISMO ANDALUCÍA

Para quienes valoran la informalidad, un ambiente relajado, tapas variadas, quizá cerveza o vinos y buena compañía. Tapas Magaluf puede ser una buena opción para cenas informales o encuentros con amigos tras un día de paseo.

Tapas variadas, raciones para compartir y platos sencilos como sus revueltos, solomillos o croquetas en tres sabores diferentes. Magaluf es un buen sitio para ir de tapas sin pretensiones pero con ganas de disfrutar con amigos.