A PIE DE CALLE

¿Dónde se comen las mejores berenjenas fritas de Córdoba? La respuesta está en la calle

Una nueva salida de 'A pie de calle' revela los bares y tabernas que los cordobeses señalan como sus favoritos para disfrutar de uno de los platos más populares de la ciudad

Adrián Caballero (Regadera): «No quiero dedicarle todo mi tiempo al negocio; quiero disfrutar cocinando y de la vida»

Berenjenas con miel de caña en Restaurante Casa Rubio (Córdoba)
Berenjenas con miel de caña en Restaurante Casa Rubio (Córdoba) GURMÉ

Mercedes Ordóñez

Córdoba

La berenjena frita es, probablemente, uno de los bocados más reconocibles del recetario cordobés. No aparece en los libros de cocina antiguos con la misma solemnidad que otros platos, pero forma parte de la memoria gustativa de la ciudad desde hace generaciones. Es una ... receta de origen árabe que Córdoba adoptó con naturalidad, ya que es un producto sencillo, que se fríe rápido y que tiene un toque dulce final que hoy es imprescindible. En torno a esta mezcla de sencillez y equilibrio se ha levantado toda una tradición que los cordobeses sienten como propia.

