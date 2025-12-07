¿Dónde se comen las mejores berenjenas fritas de Córdoba? La respuesta está en la calle

La berenjena frita es, probablemente, uno de los bocados más reconocibles del recetario cordobés. No aparece en los libros de cocina antiguos con la misma solemnidad que otros platos, pero forma parte de la memoria gustativa de la ciudad desde hace generaciones. Es una ... receta de origen árabe que Córdoba adoptó con naturalidad, ya que es un producto sencillo, que se fríe rápido y que tiene un toque dulce final que hoy es imprescindible. En torno a esta mezcla de sencillez y equilibrio se ha levantado toda una tradición que los cordobeses sienten como propia.

Su éxito radica en la aparente facilidad del plato, que en realidad esconde una técnica que no todos dominan. Conseguir que una berenjena, tan dada a absorber aceite, resulte ligera, crujiente y cremosa por dentro es un desafío cotidiano en cocinas profesionales y domésticas. Cada taberna defiende su método: algunos optan por un corte grueso que mantiene la jugosidad; otros prefieren láminas finas que recuerdan a una fritura ligera; unos utilizan sal para deshidratar previamente la verdura, otros confían en harinas muy finas que aportan textura sin restar suavidad. Y siempre aparece la eterna discusión. ¿Qué miel es mejor para tomarlas? ¿Le echamos salmorejo? ¿En tiras o láminas?

La hostelería cordobesa y sus distintas versiones

Este plato, que muchos consideran «de bienvenida» cuando llegan visitas, se encuentra casi en cualquier carta de la ciudad. Y ahí aparece otro gran protagonista: la hostelería cordobesa. Tabernas centenarias conviven con bares modernos y restaurantes que reinterpretan recetas tradicionales. Pese a los cambios de la cocina contemporánea, las berenjenas fritas continúan ocupando un lugar preferente, símbolo de una gastronomía que evoluciona sin perder sus raíces.

Berenjenas fritas en Taberna San Miguel «Casa El Pisto» (Córdoba) GURMÉ

Preguntamos en la calle: ¿Dónde se comen las mejores berenjenas fritas en Córdoba?

Con esta idea en mente, y aprovechando la vitalidad del centro de Córdoba por esta época, salimos a preguntar directamente a los ciudadanos. Sin encuestas digitales ni filtros previos: solo conversaciones improvisadas, respuestas espontáneas y opiniones que surgían en mitad del ritmo diario de la ciudad. Bastaba con detenerse junto a una plaza, esperar un semáforo o acercarse a una terraza para que alguien defendiera su taberna favorita. La pasión con la que muchos respondían dejaba clara una cosa: cada persona tiene «su sitio» y lo defiende como parte de su historia.

Las respuestas fueron tan diversas como la propia oferta gastronómica del casco histórico. Algunos hablaban de tradición, otros de la textura, otros del punto exacto de miel. Y muchos, simplemente, recordaban «las de toda la vida», esas que han probado desde pequeños.

Los bares y tabernas más mencionados por los cordobeses

Tras un paseo matutino escuchando a quienes paseaban por el centro, estas fueron las recomendaciones más repetidas. Una lista que no pretende ser un ranking profesional ni una selección exclusiva, sino un reflejo del gusto popular.

Unas berenjenas fritas en Córdoba ¿Dónde las piden los cordobeses? Sociedad Platero María Auxiliadora

Casa El Pisto

Cebú

La Chiquita de Quini

Taberna Góngora

Bodegas Mezquita

Taberna La Montillana

Casa Palacio Bandolero Restaurante

Restaurante El Blasón

Bar Rafalete (en el Centro Comercial Arcángel)

Casa Rubio

Un mapa popular para seguir recorriendo Córdoba

Berenjenas fritas en Bodegas Mezquita (Córdoba) GURMÉ

En esta nueva entrega de 'A pie de calle', el resultado es un mapa espontáneo que une barrios, generaciones y estilos de cocina. No hay unanimidad, y quizá ahí esté la gracia, pero sí un consenso general: las berenjenas fritas siguen siendo un emblema cordobés que invita a recorrer la ciudad con mucho apetito y curiosidad. Y, según su gente, Córdoba tiene más de una puerta abierta para disfrutarlas como se merece.