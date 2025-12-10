Estas son las cafeterías de Córdoba que tienen un 'Solete'

La provincia de Córdoba cuenta con una tradición pastelera y cafetera que se extiende desde la capital hasta los municipios más pequeños. La Guía Repsol, a través de sus Soletes, ha querido reconocer ese patrimonio cotidiano que forma parte de la vida diaria. Cafés ... donde el chocolate con churros es un ritual, pastelerías con décadas de oficio, locales familiares que cuidan el producto y panaderías artesanas convertidas en punto de encuentro.

Estos cinco establecimientos, Solano (Aguilar de la Frontera), San Rafael 1920, Churros Bar Marta, El Brillante y Pastelería Cubero (Cabra), representan distintas maneras de entender esa pausa del café o una merienda tranquila con amigas.

Solano

Una dulce merienda en Pastelería Solano GURMÉ

Pastelería Solano es una de las casas más emblemáticas de Aguilar de la Frontera, con una trayectoria que se ha ido consolidando gracias a su obrador propio y una elaboración artesana que mantiene vivas recetas tradicionales del municipio. Su local de la calle Moralejo funciona como punto de encuentro habitual para desayunar, tomar un dulce después de comer o merendar en familia. Desde su fundación, Solano ha puesto el acento en el producto local y en la calidad de sus masas, bollería y tartas personalizadas.

La distinción Solete reconoce ese equilibrio entre tradición, oficio pastelero y una propuesta actual que sigue conquistando a vecinos y visitantes. Además de sus tartas y dulces más clásicos, milhojas, brazos gitanos, pasteles de hojaldre o bizcochos caseros, también destaca su oferta de pastelería moderna, tartas frías y repostería de temporada.

¿Dónde merendar en Aguilar de la Frontera, Córdoba Solano (Aguilar de la Frontera) C. Moralejo, 50. Aguilar de la Frontera, Córdoba

957 66 02 61

San Rafael 1920 - Virgen de Fátima

Dulce de la pastelería San Rafael 1920 (Córdoba) GURMÉ

Con más de un siglo de historia, San Rafael 1920 es una de las confiterías más queridas de Córdoba capital. Su establecimiento en la zona de Virgen de Fátima mantiene la estética de pastelería clásica, con vitrinas repletas de dulces tradicionales, hojaldres recién hechos y una selección cuidada de bollería artesana. Es un local muy frecuentado a la hora del desayuno, tanto por familias como por clientes habituales que llevan años confiando en su panadería y repostería.

Los Soletes han querido destacar ese carácter cotidiano y la calidad constante de su obrador, que trabaja con recetas transmitidas de generación en generación. Roscos, palmeras, piononos, pasteles de crema, tartas caseras o su repertorio de bollería de mantequilla forman parte del atractivo del local.

¿Dónde merendar en Córdoba? San Rafael 1920 - Virgen de Fátima Calle Virgen de Fátima, 31. Córdoba

957 27 49 49

Churros Bar Marta

Churros con chocolate en Churros Bar Marta de Córdoba GURMÉ

Churros Bar Marta es una institución del desayuno cordobés. En este local, siempre animado desde primera hora de la mañana, los churros se siguen elaborando al estilo tradicional: masa recién hecha y ese punto de dorado que tanto gusta. Acompañados de chocolate caliente, café o un vaso de leche, forman parte de la rutina de muchos cordobeses desde hace décadas.

La distinción Solete subraya esa fidelidad al método clásico y la capacidad del negocio para mantener un buen producto, abundante y con sabor auténtico. Su clientela habitual convive con quienes descubren por primera vez uno de los desayunos más reconocidos de la ciudad. Ya sea para una parada rápida o una merienda tardía, Bar Marta es una buena opción.

¿Dónde desayunar en Córdoba? Churros Bar Marta (Córdoba capital) C. Cruz Conde, 32. Córdoba

957 74 79 05

El Brillante

Dulces en Panadería El Brillante (Córdoba) GURMÉ

El Brillante es uno de esos locales que forman parte de la memoria colectiva de su barrio. Su estética de cafetería tradicional y su carta de dulces y desayunos lo han convertido en punto de encuentro para familias, trabajadores y vecinos que buscan una parada fiable a cualquier hora de la mañana. La oferta combina bollería clásica, tostadas con pan de panadería, dulces artesanos y un repertorio de cafés y chocolates.

La Guía Repsol ha querido premiar justamente ese carácter cercano y la constancia del establecimiento, que lleva años ofreciendo calidad y un servicio atento sin perder la esencia de la cafetería de toda la vida.

Una merienda por la capital cordobesa El Brillante (Córdoba capital) Avenida de la Arruzafa, 7. Córdoba

957 27 15 97

Pastelería Cubero

pastelería con un Solete Repsol en Cabra (Córdoba) GURMÉ

En Cabra, la pastelería Cubero es un referente absoluto. Con una tradición que se ha ido transmitiendo desde hace décadas, su obrador elabora dulces que representan la identidad repostera de la Subbética: hojaldrados, bizcochos, tartas por encargo, rosquillas, merengues y una amplia variedad de repostería fina. Su local, situado en una de las zonas más transitadas del municipio, combina mostrador clásico con una atención cercana que forma parte de su sello.

Ser distinguida con un Solete reconoce precisamente esa mezcla de calidad artesanal y cercanía. Para quienes viajan por la Subbética, Cubero es una parada dulce de referencia.