Gastronomía, historia y arqueología en un restaurante a cinco minutos de la capital cordobesa

A apenas cinco minutos de Córdoba capital, en plena campiña, se encuentra Las Cuevas Romanas, un restaurante singular donde la gastronomía se da la mano con la historia. Su nombre no es casual, ya que el establecimiento está situado sobre un antiguo yacimiento ... arqueológico romano, donde aún se conservan restos de hornos de ánforas, estructuras de viviendas e, incluso, bodegas subterráneas que nos trasladan al esplendor vitivinícola de la zona hace más de dos mil años.

Comer sobre la historia de Córdoba

Comer en las Cuevas Romanas es una experiencia inmersiva en la que te transportas al pasado a través del paisaje, la arquitectura y, cómo no, la gastronomía. Rodeado de viñedos y olivares, el restaurante combina el encanto rural con su entorno arqueológico, integrado en la estructura del propio establecimiento. Y es que el espacio conserva muros originales, galerías excavadas en la piedra y una iluminación cálida que realza esa sensación de estar comiendo en un auténtico museo.

Comedor en las cuevas del restaurante cordobés GURMÉ

En su carta podemos encontrar carnes de la sierra, pescados de la costa andaluza, verduras de la huerta cordobesa y vinos con Denominación de Origen Montilla-Moriles que completan una experiencia de lo más cordobesa.

Una cocina muy cordobesa

Entre los platos más representativos destacan su salmorejo cordobés acompañado de huevos de codorniz y jamón ibérico, la mazamorra de almendras, las croquetas caseras de pringá, el bacalao confitado a baja temperatura sobre alboronia con esencia de azahar y canela o las chuletitas de cordero lechal, entre otras muchas propuestas.

Selección de platos de Cuevas Romanas en la provincia de Córdoba GURMÉ

Cabe destacar que la carta se renueva por temporadas, apostando siempre por el producto fresco y de proximidad, con especial atención al maridaje de cada elaboración.

Cuevas Romanas también ofrece menús degustación y celebraciones privadas como cumpleaños, jubilaciones, bodas, bautizos y comuniones.

Patrimonio arqueológico y cultural

El restaurante se ubica dentro de una finca donde se conservan importantes restos arqueológicos declarados Bien de Interés Cultural. Durante las obras de rehabilitación del inmueble se descubrieron estructuras dedicadas a la producción de vino, además de silos y galerías subterráneas que hoy forman parte del recorrido que pueden hacer los visitantes a este espacio único.

El proyecto combina así hostelería, arqueología y turismo cultural, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el patrimonio puede integrarse en una propuesta gastronómica de calidad sin perder la esencia del lugar. El visitante puede disfrutar de un almuerzo entre columnas romanas o una cena bajo bóvedas que respiran historia por los cuatro costados. Una experiencia ideal para una comida romántica de aniversario.

¿Dónde vivir una experiencia gastronómica diferente cerca de Córdoba? Restaurante Cuevas Romanas Urbanización La Colina Calle Las Cuevas, s/n. 14014 Córdoba

607 23 13 54

A un paso de Córdoba, en un entorno único

Ubicado en la carretera de Trassierra, Las Cuevas Romanas se ha consolidado como una parada imprescindible para quienes buscan una experiencia diferente cerca de Córdoba.

Además, el restaurante organiza visitas y eventos especiales, donde se combina la explicación arqueológica con degustaciones temáticas o catas de vino.