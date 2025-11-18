El flamenquín con chocolate que no te puedes perder en Córdoba

En San Basilio, donde la cocina cordobesa ha sabido evolucionar con los nuevos gustos y tendencias gastronómicas, la Taberna La Viuda llama la atención con una de sus creaciones más comentadas: el flamenquín de rabo de toro con salsa de chocolate y jugo ... del propio guiso. Una propuesta que no solo sorprende por su combinación, sino por la profundidad de un plato que mezcla memoria culinaria, técnica y una buena dosis de atrevimiento.

Una reinterpretación de un clásico cordobés

El equipo del Grupo Rosales, responsable de La Viuda, explica que esta receta parte de un recuerdo familiar y de una tradición poco conocida: antiguas salsas de cacao vinculadas a la caza, donde el chocolate realzaba los guisos de carne. Con esa inspiración, La Viuda decidió unir dos emblemas locales, el flamenquín y el rabo de toro, en un bocado que ha conquistado a quienes buscan algo diferente.

El resultado es un flamenquín meloso por dentro, con la potencia del estofado y una capa exterior crujiente. La salsa de chocolate, lejos de endulzar, aporta matices amargos y especiados. Un plato que se ha convertido en uno de los más fotografiados de la taberna y que ya forma parte de su parte más top de la carta.

Una carta donde conviven tradición y creatividad

El famoso flamenquín con chocolate no es la única propuesta diferenciada de la casa. En la carta conviven tres versiones que muestran distintas formas de entender un clásico cordobés. Podemos encontrar el clásico flamenquín cordobés, elaborado según la receta más genuina, con su toque casero y su sutil rebozado. También tenemos el flamenquín de queso, jugoso y fundente, pensado para los amantes del queso. Y por último, el mencionado flamenquín de rabo de toro con salsa de chocolate, la apuesta icónica y más mediática del restaurante.

A esta trilogía se suman otros platos de referencia en La Viuda, como su premiado rabo de toro, potajes, guisos y una cocina que combina sabor, costumbrismo y un punto de modernidad que caracteriza al grupo hostelero.

Un espacio con carácter en Córdoba

La taberna mantiene la esencia de los bares cordobeses de toda la vida, con una propuesta que ha sabido evolucionar y conectar con públicos locales y extranjeros. Un lugar para tapear, para disfrutar de una relajada comida mientras disfrutas de la gastronomía cordobesa en todo su esplendor.

¿Flamenquín clásico o innovador? Tú decides

El flamenquín cordobés tradicional es uno de los platos más queridos de la ciudad, pero La Viuda ha demostrado que también puede reinventarse sin perder identidad. ¿Te quedas con el clásico de siempre, ese que nunca falla, o te atreves con la versión más arriesgada, con chocolate y rabo de toro?