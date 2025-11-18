Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere a los 85 años Álvaro Domecq Romero, rejoneador y ganadero de Torrestrella
Última hora
Detienen al presidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares en el caso Koldo

CURIOSIDADES

El flamenquín con chocolate que no te puedes perder en Córdoba

La Viuda firma una de las versiones más rompedoras del flamenquín cordobés: rabo de toro, salsa de chocolate y un guiño a la tradición

José David Díaz: «La gente se ha aburrido del 'monosabor' y buscan sabores auténticos, de los de antaño»

Flamenquín de rabo de toro con salsa de chocolate y jugo de rabo de toro en Taberna La Viuda (Córdoba)
Flamenquín de rabo de toro con salsa de chocolate y jugo de rabo de toro en Taberna La Viuda (Córdoba) GURMÉ

Mercedes Ordóñez

Córdoba

En San Basilio, donde la cocina cordobesa ha sabido evolucionar con los nuevos gustos y tendencias gastronómicas, la Taberna La Viuda llama la atención con una de sus creaciones más comentadas: el flamenquín de rabo de toro con salsa de chocolate y jugo ... del propio guiso. Una propuesta que no solo sorprende por su combinación, sino por la profundidad de un plato que mezcla memoria culinaria, técnica y una buena dosis de atrevimiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app