El Envero, un Bib Gourmand que no te puedes perder en Córdoba

En Córdoba, una ciudad donde la tradición culinaria convive con la creatividad contemporánea, hay un restaurante que ha sabido encontrar un equilibrio perfecto entre ambas orillas: El Envero, distinguido con el sello Bib Gourmand de la Guía Michelin. Situado en la zona de la ... Huerta de la Reina, a escasos minutos del centro, este espacio se ha consolidado como una de las propuestas gastronómicas más coherentes, honestas y disfrutables de la capital.

Su nombre ya es una declaración de intenciones. En enología, el envero es el momento en el que la uva cambia de color y empieza a madurar, un proceso decisivo que anuncia que lo mejor está por venir. Ese simbolismo encaja a la perfección con la filosofía del restaurante. Una cocina que evoluciona, que madura, que se inspira en lo cercano y que se transforma sin perder la esencia.

Croquetas fluidas de jamón ibérico y pollo de corral guisado de El Envero GURMÉ

Una historia reciente que ya forma parte del mapa gastronómico cordobés

El Envero nació hace más de quince años con el objetivo de ofrecer una cocina donde el producto marque el ritmo. Su trayectoria queda recogida incluso en un documental, «Quince años en quince minutos», que repasa su evolución, su forma de entender el oficio y el cariño con el que trabajan cada plato. No es una taberna tradicional ni un restaurante de autor al uso, sino un punto intermedio que ha sabido captar la esencia de la gastronomía cordobesa actual: respeto por la tierra, atención al detalle y equilibrio entre pasado y futuro.

Ese espíritu es el que ha llevado a El Envero a consolidarse como un espacio moderno, con una estética sobria y un ambiente que invita a una buena comida donde no hay prisas ni sobresaltos.

Una de las ensaladas disponibles en la carta de El Envero (Córdoba) GURMÉ

Por qué es un Bib Gourmand: calidad, coherencia y precio justo

La Guía Michelin reserva el distintivo Bib Gourmand para restaurantes que ofrecen una cocina excelente a un precio razonable. No es fácil entrar en esta categoría, y sin embargo El Envero lo ha conseguido con su naturalidad y su carta.

Es un restaurante donde el producto local y de temporada es el protagonista, donde la cocina se basa en la idea de que la calidad no necesita excesos. Por eso gusta tanto, porque permite disfrutar de una experiencia gastronómica completa sin que la cuenta sea un obstáculo.

Una cocina muy cordobesa: así es la experiencia en El Envero

La experiencia suele comenzar con entrantes que sorprenden por su sencillez aparente y su sabor profundo. Uno de los imprescindibles es el arroz al horno o meloso de secreto ibérico con espárragos verdes. También destacan sus croquetas fluidas de jamón ibérico y pollo de corral guisado o la mazamorra de avellana cordobesa con presa de angus curada, confitura de higos y polvo de AOVE.

Entre los platos recomendados sobresale las láminas de presa ibérica 100 % de bellota madurada en soja y ceniza con chalota, dátiles, parmesano y emulsión de mostaza antigua. Otra opción interesante es su ensalada templada de aguacate tostado con cogollitos de lechuga y atún rojo al ajillo de tomatitos cherry.

En la carta de postres de El Envero hay una selección de propuestas más o menos dulces para todos los gustos GURMÉ

Las verduras también ocupan un papel importante, sobre todo cuando la estacionalidad marca el calendario. Y cerrando la experiencia con los postres, ofrecen desde opciones muy golosas hasta reinterpretaciones de clásicos que aportan frescura al final del menú como el pastel de cremoso de almendra trostada y queso con helado de chocolate blanco o el sorbete de manzana verde y jengibre.