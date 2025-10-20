Desayunos XXL en Córdoba: más de 40 tostadas en Fixius

En el barrio de Vista Alegre se encuentra una de las cafeterías más populares de Córdoba para empezar el día con fuerza. Se llama Fixius, y su fama se debe a su variedad de tostadas y a sus tostadas XXL de 37 centímetros ... , un clásico ya entre quienes buscan desayunos contundentes sin renunciar al sabor.

Cada mañana hasta las 13:00 h, el local ofrece una carta con más de 40 variedades que van desde el tradicional pan con aceite y tomate hasta versiones más originales con salmón, mantequilla ahumada o queso fundido.

La historia de estas tostadas gigantes comenzó hace más de una década, cuando los propietarios, Dina Sosa y Juan Carlos Serrano, decidieron diferenciarse encargando un pan chapata especial, de casi medio metro, elaborado en exclusiva para su local. Sobre esa base crearon una propuesta única en Córdoba que se ha mantenido como un fenómeno local y una parada imprescindible para los amantes del desayuno abundante.

Desayuno para todos los gustos en Córdoba

La carta incluye unas 43 combinaciones distintas, pensadas para que cada cliente encuentre su desayuno ideal: desde los clásicos con jamón ibérico o mantequilla, hasta propuestas dulces o saludables. Además, los clientes pueden elegir el tamaño de la tostada, según el apetito con el que empiecen el día.

El ambiente en Fixius es el de una cafetería de barrio, familiar y cercana, donde se mezclan estudiantes, trabajadores y vecinos que acuden fielmente a su cita matinal con el pan crujiente y el café recién hecho.

Un éxito entre los amantes del desayuno

La fama de Fixius ha traspasado el barrio gracias al boca a boca y a las redes sociales. Los propietarios confiesan que el secreto está en escuchar al cliente: «Nos van pidiendo combinaciones nuevas, y así ampliamos la carta poco a poco», explicaba Dina Sosa en una entrevista.

Una cafetería en Vista Alegre

Ubicado junto al Palacio de los Deportes Vista Alegre, el local goza de una ubicación tranquila, con fácil aparcamiento y un ambiente relajado. Allí, los desayunos se convierten casi en un ritual matinal: periódicos en las mesas, el aroma del café y las tostadas recién hechas y el trasiego de vecinos que saludan entre mesas.

En un tiempo en el que proliferan los brunch de diseño, Fixius mantiene la esencia del desayuno andaluz: pan, aceite, buen tamaño y cercanía. Una fórmula sencilla pero efectiva que le ha consolidado como uno de los locales más emblemáticos para desayunar en la zona.