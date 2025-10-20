Suscribete a
ABC Premium

desayunando en córdoba

Desayunos XXL en Córdoba: más de 40 tostadas en Fixius

Una cafetería en el barrio de Vistalegre ofrece desde hace años tostadas gigantes caseras que son todo un éxito en la zona

Adrián Castro (Aceites Renacer): «Cogí las riendas del olivar familiar para crear nuestra propia marca de aceite ecológico»

Una de las propuestas de desayunos en Fixius Cafetería en Córdoba
Una de las propuestas de desayunos en Fixius Cafetería en Córdoba GURMÉ

Mercedes Ordóñez

Córdoba

En el barrio de Vista Alegre se encuentra una de las cafeterías más populares de Córdoba para empezar el día con fuerza. Se llama Fixius, y su fama se debe a su variedad de tostadas y a sus tostadas XXL de 37 centímetros ... , un clásico ya entre quienes buscan desayunos contundentes sin renunciar al sabor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app