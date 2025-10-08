Desayunos con sabor a olivar: la experiencia más auténtica en Nueva Carteya

En el sur de la provincia de Córdoba, entre colinas cubiertas de olivos, se encuentra Nueva Carteya, un municipio que respira aceite por los cuatro costados. Su historia y economía giran en torno al olivar, y cada desayuno se convierte en una muestra de ... ese patrimonio que ha dado fama al pueblo. Aquí, el pan cateto se moja con un aceite verde e intenso, fruto de generaciones de agricultores que han hecho del campo su forma de vida.

El municipio forma parte de la Denominación de Origen Protegida Baena, una de las más prestigiosas de Andalucía, y está rodeado por cooperativas que elaboran aceites de variedades como picuda, hojiblanca y picual. Estas variedades dan al aceite local matices afrutados y un carácter distintivo que realza cualquier desayuno.

Nueva Carteya en Córdoba, España GURMÉ

Desayunos entre vecinos y aroma a pan tostado

En Nueva Carteya, desayunar tiene su propio ritmo. En los bares del centro, el sonido del pan en la plancha y el aroma del café recién hecho marcan el inicio de la jornada.

En muchos de estos bares se puede probar el tradicional desayuno molinero, que consiste en un mollete de pan con aceite de oliva acompañados de bacalao o jamón serrano.

Además, varios locales de Nueva Carteya han renovado su oferta o cobran protagonismo para quienes buscan comenzar el día con un buen aceite local.

¿Dónde desayunar en en este municipio cordobés? Una parada en Nueva Carteya Bar Violín

Restaurante La Huerta

Bar La Tribu

Bar La Plaza

Bar Las Palmeras

El Bar Violín (Violín Taberna) está ubicado en la Calle Francisco Merino, 11. Un clásico de referencia en el municipio que se ha reformado recientemente gracias los nuevos dueños que recogen el testigo con muchas ganas de mantener este local en marcha.

Por otro lado, tenemos La Huerta. Un restaurante con carta que incluye desayunos, tapas y pizzas. Su dirección es Calle Jaén, 22. También nos encontramos el Bar La Tribu es un bar muy popular entre los carteyanos para tomar unas tapas e, incluso, unas copas. Además, recientemente han abierto su churrería donde ofrecen desayunos.

Otra de las opciones populares del municipio cordobés es el Bar Las Palmeras: un establecimiento en el que se puede disfrutar de un buen desayuno, aunque es mucho más destacado por su oferta de tapas para comer o cenar.

Si hay algo que tienen en común todos estos bares es el desayuno. Una oferta que puede parecer sencilla con su pan tostado con aceite de olivan virgen extra local, tomate rallado y jamón serrano con café o té, pero que no tiene nada que envidiar a propuestas más internacionales que ofrecen en otros locales.

Desayuno en el bar La Tribu de Nueva Carteya GURMÉ

Turismo oleícola y tradición viva

Para quienes desean adentrarse en el origen del aceite, se pueden visitar almazaras y cooperativas locales durante la campaña de recogida, cuando abren al público y muestran el proceso de transformación de la aceituna en aceite. También es posible adquirir aceite directamente de los productores o en tiendas locales junto con productos de la zona como aceitunas aliñadas, miel o vino.

El Museo Histórico Municipal, ubicado en la Casa de la Cultura, también aporta contexto sobre la evolución del olivar en Nueva Carteya, mediante herramientas antiguas, fotografías y documentos que relatan cómo este cultivo ha definido la identidad económica y social del municipio.

Una mesa marcada por el aceite en este municipio cordobés

El aceite no se limita al desayuno en Nueva Carteya. En su cocina tradicional impregna recetas como migas, revueltos, ensaladas o platos de temporada. Cada receta refuerza la idea de que el AOVE local es un elemento cotidiano y esencial en toda comida.

Visitar Nueva Carteya y recorrer sus bares por la mañana permite entender por qué el aceite forma parte de su identidad. Entre olivos centenarios y tostadas generosas, quien viaja a este rincón cordobés descubre un destino único para quienes aman el buen aceite y la tradición culinaria andaluza.