Suscribete a
ABC Premium

CÓRDOBA ES SU PROVINCIA

Desayunos con sabor a olivar: la experiencia más auténtica en Nueva Carteya

En este pueblo del sur de Córdoba, el AOVE es casi una religión

Bares con encanto en Cabra: los más recomendados para tapear

Tostada en el bar La Tribu en Nueva Carteya (Córdoba)
Tostada en el bar La Tribu en Nueva Carteya (Córdoba) GURMÉ

Mercedes Ordóñez

Córdoba

En el sur de la provincia de Córdoba, entre colinas cubiertas de olivos, se encuentra Nueva Carteya, un municipio que respira aceite por los cuatro costados. Su historia y economía giran en torno al olivar, y cada desayuno se convierte en una muestra de ... ese patrimonio que ha dado fama al pueblo. Aquí, el pan cateto se moja con un aceite verde e intenso, fruto de generaciones de agricultores que han hecho del campo su forma de vida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app