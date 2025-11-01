Suscribete a
DULCES DE OTOÑO

Deléitate con las gachas heladas con pestiño de este restaurante cordobés

Uno de los postres más demandados de esta época, pero con un toque diferente que lo hace único

Gachas heladas con pestiño del restaurante Calma en Córdoba
Gachas heladas con pestiño del restaurante Calma en Córdoba GURMÉ

Mercedes Ordóñez

Córdoba

Con la llegada del Día de Todos los Santos, Córdoba se llena de recuerdos de los familiares que ya no está junto a nosotros y de de aromas dulces. Y uno de esos manjares de otoño son las gachas.

En la capital ... cordobesa y sus pueblos, se preparan desde hace generaciones para celebrar esta fecha, junto a otros dulces típicos como los pestiños o los famosos huesos de santo.

