Deléitate con las gachas heladas con pestiño de este restaurante cordobés

Con la llegada del Día de Todos los Santos, Córdoba se llena de recuerdos de los familiares que ya no está junto a nosotros y de de aromas dulces. Y uno de esos manjares de otoño son las gachas.

En la capital ... cordobesa y sus pueblos, se preparan desde hace generaciones para celebrar esta fecha, junto a otros dulces típicos como los pestiños o los famosos huesos de santo.

El restaurante Calma, situado al norte de Córdoba, ha querido rendir homenaje a esta receta de siempre con una versión tan sorprendente como deliciosa: gachas heladas con pestiño. Una propuesta que combina la esencia del postre clásico con un toque contemporáneo, pensada para disfrutar sin prisas en un entorno que hace honor a su nombre. Tradición cordobesa reinventada El equipo de Calma interpreta la cocina cordobesa desde el respeto al producto local y la creatividad. Su carta ofrece una selección de platos que combinan técnicas modernas con el sabor auténtico de la tierra. Entre ellos, destacan los arroces melosos, carnes de la Sierra, y propuestas de temporada elaboradas con ingredientes de proximidad. Las gachas heladas con pestiño son el broche final perfecto para cerrar una comida otoñal: el contraste entre la frescura del helado y el toque crujiente y meloso del pestiño recuerdan el recetario cordobés de nuestros antepasados pero desde una perspectiva actual. Restaurante Calma: un remanso de paz cordobés Ubicado en un entorno natural al norte de la ciudad, Restaurante Calma ofrece una experiencia tranquila e ideal para desconectar de la vorágine del día a día y disfrutar de la gastronomía cordobesa con vistas a la sierra. Además, sus gachas heladas con pestiño se convierten en la excusa perfecta para visitar el restaurante y dejarse conquistar por una propuesta original de este clásico postre.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión