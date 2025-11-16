Suscribete a
CÓRDOBA Y SUS BARES

Córdoba se prepara Navidad: Brote y Asador Central conquistan las fiestas con sus asados

Dos templos de la gastronomía cordobesa apuestan por llevar el sabor del horno a las mesas familiares con su cochinillo y cordero asado

Un Solete con mucha solera en Córdoba: el 'Gafiq' de Belalcázar

Asador de leña en Córdoba
Asador de leña en Córdoba

Mercedes Ordóñez

Córdoba

En una ciudad donde la gastronomía es un 'must', el aroma a leña y carne asada son una apuesta segura a la hora de anunciar la llegada de la Navidad.

Este año, dos restaurantes de la provincia, Brote y Asador Central, han querido llevar el ... espíritu de los asados tradicionales a los hogares con unas propuestas que reivindican la tradición de cocinar como siempre, de mantener las buenas costumbres de las comidas navideñas para no perder las enseñanzas de antaño, de esas abuelas y madres que preparaban la comida para sus numerosas y ruidosas familias en Navidad.

