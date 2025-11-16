Córdoba se prepara Navidad: Brote y Asador Central conquistan las fiestas con sus asados

En una ciudad donde la gastronomía es un 'must', el aroma a leña y carne asada son una apuesta segura a la hora de anunciar la llegada de la Navidad.

Este año, dos restaurantes de la provincia, Brote y Asador Central, han querido llevar el ... espíritu de los asados tradicionales a los hogares con unas propuestas que reivindican la tradición de cocinar como siempre, de mantener las buenas costumbres de las comidas navideñas para no perder las enseñanzas de antaño, de esas abuelas y madres que preparaban la comida para sus numerosas y ruidosas familias en Navidad.

El primero, Brote, ofrece su famoso cochinillo de autor, un plato que se ha convertido en emblema de su cocina desde 2018. Por su parte, Asador Central recupera un plato clave con su cordero asado al horno de leña, una receta que se elabora siguiendo los métodos más antiguos y auténticos. Dos formas distintas de entender el asado, pero con el objetivo común de que cada mesa huela a hogar, a pasado y a presente de la cocina cordobesa.

Brote: el cochinillo que se ha ganado un nombre en Córdoba

Situado en la zona norte, el restaurante Brote ha hecho de la combinación entre tradición e innovación su seña de identidad. Su propuesta para esta Navidad no podía ser otra que su especialidad más reconocida: el cochinillo asado, disponible por encargo para disfrutar en casa.

El equipo de Brote asa lentamente cada pieza hasta conseguir una piel dorada y crujiente que encierra una carne tierna y jugosa. La cocción precisa y el uso de materia prima de calidad son las claves de su éxito.

El cochinillo, protagonista indiscutible de las fiestas, resume a la perfección el saber hacer de esta establecimiento.

Además de este plato, su carta ofrece carnes variadas y pescados a la brasa, entre otras propuestas muy apetecibles en este periodo del año.

Asador Central: la vuelta al fuego de encina

Cordero asado en el Asador Central de Córdoba GURMÉ

A poco más de 10 minutos de Brote en coche, otro aroma inconfundible llena el aire. En Asador Central, el chef ejecutivo Simo Saber mantiene viva una de las tradiciones más antiguas de la gastronomía: el asado en horno de leña de encina. Por ello, para estas fiestas, el restaurante ofrece su cordero asado para llevar, elaborado lentamente con fuego de encina.

El resultado es una carne melosa, de textura jugosa y sabor profundo, con ese punto crujiente en el exterior que solo el calor del horno de leña puede lograr. «El horno de leña marca la diferencia. No es solo una forma de cocinar, es mantener viva una artesanía que respeta el producto y el tiempo necesario para lograr la excelencia», explica Simo Saber.

En su carta se pueden encontrar carne premium, pescado, marisco, verduras asadas, guisos tradicionales o pan y dulces, cocinados en el horno de leña.

El restaurante invita a realizar los pedidos con antelación para poder disfrutar en casa del auténtico sabor del cordero asado.

Algunas de las propuestas de Asador Central en Córdoba GURMÉ

Dos estilos, una misma esencia en Córdoba

Aunque Brote y Asador Central se mueven en registros diferentes, ambos comparten su pasión por los asados, acercando este tipo de cocina al público local y visitante que busca algo diferente y especial en navidades.

Lo que está claro es que en las mesas cordobesas de estas fiestas no faltarán brindis, reuniones, buenos momentos y un asado en el centro de la mesa, ya sea cochinillo o cordero. Dos clásicos que este año vuelven a la palestra para quedarse.