Córdoba, destino de lujo gastronómico: el Palacio del Bailío, entre los mejores planes de spa y cena de España

Córdoba se cuela entre los destinos más deseados para quienes buscan desconexión y placer gastronómico. El Hotel Hospes Palacio del Bailío 5* ha sido elegido por los usuarios de Aladinia.com como uno de los mejores lugares de España para disfrutar de un circuito ... de spa con cena gourmet, una experiencia que combina la calma del agua con la mejor cocina cordobesa en un entorno monumental.

Ubicado en un edificio declarado Bien de Interés Cultural, el Palacio del Bailío es un refugio de serenidad y elegancia que conserva restos arqueológicos de unas antiguas termas romanas bajo su spa Bodyna. Allí, los visitantes pueden realizar un recorrido termal de una hora entre piscinas a distintas temperaturas, contrastes de vapor y piedra, y una luz tenue que evoca la herencia romana del lugar. El silencio y la arquitectura clásica completan una atmósfera que invita a la desconexión total, ideal para quienes buscan bienestar sin salir del centro de Córdoba.

Una cena que rinde homenaje a la cocina cordobesa

La experiencia se completa con una cena degustación de ocho platos en el restaurante Arbequina, distinguido por la Guía MICHELIN, donde el chef Rubén González ofrece un recorrido culinario que reinterpreta los sabores tradicionales de la tierra. Cada elaboración refleja la filosofía del hotel: respetar la esencia de la cocina cordobesa incorporando técnicas contemporáneas y productos locales de máxima calidad.

El ambiente elegante y sereno del restaurante acompaña este viaje gastronómico donde el aceite de oliva, el vino Montilla-Moriles y los productos de temporada son protagonistas. Con esta propuesta, el Palacio del Bailío se consolida como una de las experiencias más completas del país, combinando historia, bienestar y alta cocina en un mismo espacio.

Spa y Cena Gourmet en Hospes Palacio del Bailío 5* GURMÉ

Córdoba: historia, cultura y placer en la mesa

Este reconocimiento pone de nuevo a Córdoba en el mapa de los destinos gastronómicos de referencia. Con su mezcla de culturas, su monumental Mezquita-Catedral y su creciente oferta culinaria, la ciudad ofrece el marco perfecto para disfrutar de una jornada de relax y sabor. Desde la huella romana hasta los patios y el legado andalusí, el Palacio del Bailío refleja en su arquitectura y su cocina esa identidad única que hace de Córdoba una ciudad inolvidable.

Otro espacio destacado en Andalucía: Hipotels Barrosa Palace & Spa 5*

Junto al hotel cordobés, otro establecimiento andaluz ha destacado entre los mejores de España: el Hipotels Barrosa Palace & Spa 5*, en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Situado junto a las playas de La Barrosa, propone una experiencia de dos horas en su spa, seguida de una cena buffet con productos frescos y de temporada.

El auge del turismo de experiencias

Según datos de Aladinia.com, los circuitos de spa con cena han experimentado un aumento del 17 % en la demanda durante el último año. Estas experiencias no solo fomentan el bienestar físico, sino también el emocional, convirtiéndose en una de las formas más populares de disfrutar del tiempo libre durante el otoño e invierno.

Con propuestas como las del Hospes Palacio del Bailío y el Hipotels Barrosa Palace, Andalucía vuelve a situarse a la cabeza del turismo gastronómico y de bienestar, demostrando que el placer también puede ser una forma de viajar.